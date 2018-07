NKT-chef: Milliardordre giver mere ro i maven for især næste år

Tidligere har der nemlig været bekymring for manglende kapacitetsudnyttelse mod slutningen af indeværende år for den danske kabelproducent. Men takket være aftalen, der har en værdi af mere end 1,1 mia. kr., ser kapaciteten ud til at blive bedre udnyttet.

- Med orden kan vi få løst noget af det problem, vi havde for slutningen af 2018 og også gående ind i 2019 - altså få noget mere visibilitet.

- Vi har jo længe gået og håbet på at få noget mere at lave - ikke mindst på vores fabrik i Karlskrona. En del af den her aftale med Ørsted er også, at vi kan gå i gang med at producere de her kabler meget hurtigt. Derfor giver det god visibilitet ind i særdeleshed 2019, siger Michael Hedegaard Lyng, administrerende direktør i NKT, til Ritzau Finans.

NORMALT AT DELES OM LEVERING

De kabler, som NKT skal levere til Hornsea 2-projektetet, udgør cirka 50 pct. af det samlede projekt. At NKT ikke har vundet levering til hele projektet, hænger ifølge NKT-direktøren sammen med, at Ørsted altid har et mål om at have to leverandører på et sådant projekt.

- Det er en del af deres egen risikominimering. Sådan var situationen også på Hornsea 1-projektet. Der var det i sin tid NKT og ABB, der vandt den ordre, fortæller Michael Hedegaard Lyng.

Efter at have landet ordren til Hornsea 2-projektet, som NKT længe har haft et godt øje til, bliver blikket nu vendt mod andre og lignende projekter, der kunne være interessante for kabelproducenten.

For som NKT-direktøren siger, så er der stadig noget kapacitet i 2019, som virksomheden skal have fyldt ud.

- Så der er stadig spændende projekter - blandt andet i Interconnect-markedet, hvor det såkaldte Viking-projekt, som blev udskudt for ikke så lang tid siden, begynder at gå lidt i gang igen. Det er positivt.

- Og så er der også tre-fire andre projekter a la Hornsea 2 - altså offshore vindprojekter af den her kaliber - som også i øjeblikket er i forskellige former for udbudsprocesser.

- Vi kan selvfølgelig ikke sige, om vi vinder nogen af dem, men vi går naturligvis efter at vinde, når vi byder. Der er nogle af dem, som sikkert vil blive offentliggjort i andet halvår af 2018 eller starten af 2019, fortæller Michael Hedegaard Lyng.

Ordren fra Ørsted har ikke ændret ved NKT's finansielle forventninger til 2018, hvor der fortsat ventes en omsætning (i standard metalpriser) på cirka 1,0-1,1 mia. euro og et operationelt driftsoverskud (EBITDA) på cirka 90-110 mio. euro.