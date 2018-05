NKT Cables leverer stigende omsætning og driftsoverskud

NKTs klart største ben, Cables, leverede stigende omsætning og bedre drift i første kvartal.

Omsætningen steg til 351,1 mio. euro fra 273,8 mio. euro, og den organisk vækst opgives til 7 pct. mod et fald på 8 pct. i første kvartal året før.

Driftsoverskuddet, den operationelle EBITDA, steg til 20,4 mio. euro fra 17,8 mio. i første kvartal 2017.

Om de enkelte dele efter den nye segmenteringsstruktur fremhæver NKT, at den finansielle udvikling i Solutions var tilfredsstillende med et operationelt EBITDA på 18,7 mio. euro mod 7,8 mio. euro, og at Service & Accessories demonstrerede sit indtjeningspotentiale med et stærkt resultat. Det operationelle EBITDA landede på 5,8 mio. euro mod 0,9 mio. euro i første kvartal 2017.

Derimod var indtjeningen ikke tilfredsstillende i Applications, hvor omsætningen i Skandinavien var negativt påvirket af koldere vejr end normalt og af stigende omkostninger til "de initiativer, der skal forbedre det driftsmæssige setup". Det operationelle EBITDA blev et underskud på 0,5 mio. euro mod et overskud på 10,6 mio. euro.

Det fremhæves også i regnskabet, at NKT ikke modtog væsentlige højspændingsordrer i første kvartal i år, men heller ikke tabte udbud.

- Interconnector markedet er fortsat påvirket af projektudskydelser og usikkerhed om timing, mens det langsigtede markedspotentiale stadig er attraktivt, skriver NKT, der som følge af den nuværende lave højspændingsordrebog, og for at accelerere opkøbssynergier har igangsat en reduktion af omkostningsbasen ved at justere organisationen i de kommende måneder.



Med baggrund i den udvikling har NKT igangsat initiativer for at mindske omkostningsbasen med omkring 10 mio. euro, fremgår det af regnskabet.

PHOTONICS GODT PÅ VEJ

NKT's andet og mindste forretningsben, Photonics, har lovet at leverer omsætningsfremgang i år og med tallene for første kvartal er selskabet godt på vej.

Omsætningen steg til 12,4 mio. euro fra 7,5 mio. euro og det operationelle EBITDA blev et underskud på 1,5 mio euro mod 2,1 mio. euro i samme kvartal året før.

Den organiske vækst var 18 pct. med bidrag fra alle forretningssegmenter.

- NKT Photonics fortsatte sine investeringer i realiseringen af sit vækstpotentiale i markedet, fremhæver NKT, der også skriver, at forretningsvilkårene i fotonikmarkedet er fortsat positive og udviklede sig godt i 1. kvartal 2018.

Ledelsen vurderer, at NKT Photonics leverede godt under disse markedsforhold, og ordreindgangen blev forbedret med 45 pct. sammenlignet med samme periode i 2017.

FORVENTNING UÆNDRET

NKT fastholder forventningerne til sine kabelaktiviteter i 2018, hvor selskabet dermed fortsat venter en omsætning (std. metalpriser) på cirka 1,0-1,1 mia. euro og et operationelt EBITDA på cirka 90-110 mio. euro.



For Photonics ventes desuden en omsætning på cirka 65-70 mio. euro og et EBITDA på cirka 10 mio. euro.