Nilfisk-topchef: Vi har altid gerne ville fusionere - og det vil vi stadig

Tennants afvisning betyder ikke, at Nilfisk-direktør Hans Henrik Lund nu synes, at fusionen skal lægges væk.

»Det har ikke ændret noget som helst. For vi som Nilfisk har set værdien for aktionærerne for mange år siden. Vi har altid gerne ville have det her til at ske. Det vil vi fortsat,« siger han til Ritzau Finans.

En fusion mellem de to selskaber er blevet foreslået af den britiske kapitalfond Primestone Capital i december. Kapitalfonden ejer lidt over 5 pct. af begge selskaber, og meldingen fik Nilfisk-aktien til at stige med 12 pct. over to dage.

»Vi synes, der er så meget værdi for aktionærerne, så meget synergi og så meget strategisk rationale, at det giver mening at gøre det. Vi synes absolut stadig, at det er en god idé,« siger han.

»Vores regnemaskine siger meget klart, hvad det her det er. Så der må være andre, der bruger en anden type regnemaskine,« siger Hans Henrik Lund.

/ritzau/FINANS