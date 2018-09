Nilfisk-konkurrent foretager opkøb i Kina

Gaomei, som er en familiedrevet virksomhed stiftet i 1997, tilbyder en række forskellige typer af rengøringsmaskiner og udstyr og er ifølge en meddelelse fra Tennant en anerkendt leder inden for udvikling og produktion af små- til mellemstore rengøringsløsninger til kommercielle og industrielle applikationer.

Amerikanske Tennant, der på markedet for rengøringsmaskiner og -løsninger er konkurrent til danske Nilfisk, udvider sin produktportefølje og markedsdækning i Kina med købet af Gaomei Cleaning Equipment Company.

Gaomei, som er en familiedrevet virksomhed stiftet i 1997, tilbyder en række forskellige typer af rengøringsmaskiner og udstyr og er ifølge en meddelelse fra Tennant en anerkendt leder inden for udvikling og produktion af små- til mellemstore rengøringsløsninger til kommercielle og industrielle applikationer.

Det er tanken, at Gaomei vil fortsætte med at blive drevet uafhængigt og vil forblive fokuseret på at styrke sit brand, udvikle sin innovative produktportefølje og udvide sin markedstilstedeværelse, tilføjes det endvidere.

- Vi byder Gaomei velkommen som del af Tennants multi-brand-portefølje. Gaomei er en etableret leder i mellemmarkedet (mid-tier, red) med et stærkt ledelsesteam, og vi er begejstrede for vores kombinerede potentiale, siger vicedirektør for APAC-regionen hos Tennant Pat Schottler i meddelelsen.

Tennant venter, at opkøbet gennemføres i fjerde kvartal 2018.

/ritzau/FINANS