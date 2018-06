Mærsk-chefens nye arbejdsplads har en broget forhistorie: »Det er ikke en bekymring set fra min side«

Jakob Stausholm er 49 år og netop udnævnt til finansdirektør i det internationale mineselskab Rio Tinto. Stausholm har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet og har gennemført lederprogrammer hos Harvard, IMD, Stanford og Insead.

Hans karriere begyndte i olie- og gasselskabet Shell, hvor han bestred adskillige stillinger i selskabets finansafdelinger i både Europa, Latinamerika og Asien. Stausholm har også været chef for intern revision i Shell. I 2008 blev Stausholm som 39-årig hentet til ISS, hvor han blev finansdirektør.

I 2011 sagde Jakob Stausholm sit job i ISS op uden at have et andet på hånden. Det kom dog allerede året efter, hvor han blev direktør for strategi og transformation i Maersk Line. Da Søren Skou præsenterede opsplitningen af A.P. Møller - Mærsk, blev Stausholm samtidigt udnævnt til ny finansdirektør. I marts 2017 sagde han sit job i Mærsk op, og til september 2018 begynder han i Rio Tinto.

Stausholm har tidligere siddet i bestyrelsen i Statoil, det nuværende Equinor.