Fynske robotmænd gør det igen: Sælger nyt selskab i milliardhandel

De små robotter fra det danske selskab Mobile Industrial Robots ligner mest af alt en lille hjælper på hjul. Det produkt er dog så interessant, at robotselskabet Teradyne netop har hevet et milliardbeløb og af lommen for at erhverve det lille fyske robotselskab, der sidste år omsatte for beskedne 77 mio. kr. Hele 1,7 mia. kr. har Teradyne betalt for Mobile Industrial Robots (MiR), hvis adm. direktør er en glad mand.

»Det er en stor dag for os: MiR og Teradyne er et perfekt match. Dette opkøb vil gavne både vores slutkunder, vores distributører og vores medarbejdere. Teradyne repræsenterer ingeniørkunst i verdensklasse, har en helstøbt global supportorganisation og en veldokumenteret evne til at skabe vækst. Sammen kan vi fremtidssikre og videreudvikle MiR, så vi kan bibeholde vores unikke position på markedet. Der investeres generelt meget store beløb i produktudvikling inden for vores segment i disse år,« siger adm. direktør i Mobile Industrial Robots, Thomas Visti.

Artiklen fortsætter under billedet Sådan ser nogle af Mobile Industrial Robots' selvkørende robotter.

Den nye børsnoterede ejer af MiR har eksisteret i mere end 58 år. I 2017 havde Teradyne, der har hovedkontor i Boston, USA, en omsætning på 12,87 mia. kroner, og koncernen beskæftiger globalt ca. 4.500 medarbejdere. Desuden har selskabet allerede en fod på dansk jord, idet Teradyne allerede ejer det mere kendte robotselskab Universal Robots.

»MiR er klart den førende producent på sit felt både teknologisk og salgsmæssigt på markedet for selvkørende mobile robotter, og vi er derfor glade for at kunne gøre virksomheden til en del af Teradyne,« siger Mark Jagiela, adm. direktør i Teradyne.

Selvom omsætningen i Mobile Industrial Robots måske ikke er noget at skrive hjem om, så har selskabet oplevet en ganske voldsom vækst. Således femdoblede Mobile Industrial Robots sin omsætning mellem 2015 og 2016 for derefter at tredoble omsætningen mellem 2016 og 2017. Forventningen for 2018 er, at omsætningen vil vokse til det dobbelte, hvilket dermed vil lande på omkring 150 mio. kr. Mobile Industrial Robots forventer desuden at øge sin samlede stab fra de nuværende 65 ansatte til cirka 120 i 2018 samtidig med, at hovedkontoret i Odense netop er blevet udvidet til det dobbelte.

Ejerne af Mobile Industrial Robots, der udover Thomas Visti også tæller Niels Jul Jacobsen, Esben Østergaard, Søren Michael Juul Jørgensen og Torben Frigaard Rasmussen, modtager her og nu lidt under en milliard kroner fra Teradyne. De sidste 700 mio. kr. udløses i 2020, hvis MiR når en række omsætningsmål i perioden 2018-2020.

Flere af de ovenstående medejere var i sin tid med til at starte netop Universal Robots, som blev solgt for 1,9 mia. kroner til netop Teradyne i 2015. Og ejerne bag Mobile Industrial Robots har gode erfaringer med den kommende ejer.

»Teradynes opkøb af MiR bekræfter, at MiR har skabt en imponerende vækst og en høj værdi på ganske få år. Samtidig har vi allerede med Universal Robots set, at arbejdspladserne bliver her i landet, og at pengene fra opkøb bliver brugt til reinvestering i nye, potentielle succeser i den blomstrende danske robotklynge. Med andre ord behøver vi altså ikke nødvendigvis at frygte salg til udenlandske ejere. Exits skaber blot grobund for nye lovende iværksættere, der udvikler førsteklasses robotteknologi og masser af nye danske job og øget eksport. Og jeg forventer, at vi kommer til at se endnu flere danske robotsucceser som MiR,« forudser medstifer og bestyrelsesmedlem Esben Østergaard.

Da Teradyne opkøbte Universal Robots i 2015, var der 150 ansatte. I dag beskæftiger Universal Robots mere end 400 ansatte, heraf mere end to tredjedele i hovedkontoret i Odense.