Legetøjsgigant slikker fortsat sårene fra konkurs hos Toys'R'Us

Hasbro, der er blandt Legos største rivaler, måtte se salget falde 7 pct. til 904,5 mio. dollar i kvartalet, og her var konkursen hos storkunden Toys'R'Us med til at trække ned. Analytikerne havde dog ifølge Bloomberg News ventet et salg på 839,3 mio. dollar.

Indtjeningen var også bedre end ventet, da overskuddet per aktie før særlige poster lød på 0,48 dollar mod et ventet plus på kun 0,29 dollar.

Hasbro ejer en lang række af kendte legetøjsmærker - herunder Nerf, My Little Pony og Power Rangers - mens det inden for brætspil ejer blandt andet Dungeons & Dragons, Risk, Magic-kort og Matador.

Hasbro-aktien stiger 7,8 pct. i formarkedet efter regnskabet og har dermed kurs mod en god mandag på børsen, når aktiemarkedet åbner klokken 15.30.

/ritzau/FINANS