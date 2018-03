Han skal værne om Grundfos-ånden

58-årige Jens Bager er kendt som ordentlig – en mand, der vækker tillid og optræder troværdigt. Det er tre egenskaber, som han kan komme langt med, når han fremover indtager formandsposten i Poul Due Jensens Fond.

Jens Bager, der har en lang historie som administrerende direktør for medicinalvirksomheden ALK bag sig, tager over efter Grundfos’ nestor, Niels Due Jensen, der er søn af stifteren, Poul Due Jensen.

Fonden kontrollerer 88 pct. af aktierne i den midtjyske pumpevirksomhed med hovedsæde i Bjerringbro, mens efterkommere af stifteren ejer knap 11 pct., og medarbejdere i Grundfos sidder på godt en pct. Fonden er en familiefond, som kontrolleres af efterkommerne af stifteren sammen med medarbejderrepræsentanter.

Jens Bager er ikke den mest kendte erhvervsmand i landet, og set i det lys er det måske en smule overraskende, at det er ham, som er blevet udset som afløser for den markante Grundfos-mand.

Men måske er det netop dét, der sammen med hans troværdighed og ordentlighed har vakt ejerfamiliens og ikke mindst Niels Due Jensens tillid.

Efter en voldsom magtkamp omkring 2011, hvor Niels Due Jensen blev presset ud af bestyrelsen for Grundfos Holding og over i fonden af sin nu tidligere ven, Lars Kolind, kæmpede Niels Due Jensen sig tilbage ved at ændre i forretningsordenen for fonden med den nye fondslov i hånden.

Han fik indføjet en række bestemmelser, som blandt andet betyder, at virksomheden Grundfos bevarer sin sociale profil, fastholder sit fokus på at udvikle nye, innovative produkter, der kan løse verdens vandproblemer, og ikke forfalder alene til at ville tjene penge.

Ingen skulle igen forsøge at sætte ånden fra Grundfos-familien ud af spillet. Derfor har Grundfos-familien næppe haft behov for at finde en frembrusende og alt for markant erhvervsmand til at stå i spidsen for Poul Due Jensens Fond.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Jens Bager - Fra direktør til bestyrelsesformand Jens Bager er 58 år og formand for bestyrelsen i Poul Due Jensens Fond. Han er uddannet MBA fra Copenhagen Business School, men inden da arbejdede han i en årrække for ØK. Her var han bl.a. udstationeret i Sydafrika, hvor han mødte sin hustru Suzanne, med hvem han har tre børn. Fra 1987 var han marketingchef i Incentive, indtil han i 1993 blev ansat som direktør i Chr. Hansen. Her blev han i 1998 forfremmet til koncerndirektør, inden han i 2000 fik jobbet som adm. direktør i medicinalkoncernen ALK, da den blev splittet ud fra Chr. Hansen. I 2016 blev han fyret som topchef, fordi ALK ønskede en mere kommerciel og international orienteret profil. Jens Bager er i dag bestyrelsesformand for medicovirksomheden Ambu, bestyrelsesformand for spilvirksomheden Better Collective og nu også formand for Poul Due Jensens Fond.

En midlertidig frontfigur

Til gengæld får familien en bestyrelsesformand, der er engageret i Grundfos, og som ifølge Finans.dk ser det som et privilegium at arbejde med en virksomhed, der gør en forskel i verden ved at skaffe rent vand til de fattige.

Finans.dk kunne også berette, at et headhunterfirma allerede for et par år siden fandt frem til Jens Bager, og Jens Bager selv fortæller til samme medie, at han, efter at han indtrådte i fondsbestyrelsen i 2017, har arbejdet på at sætte sig »intensivt ind i fondens fundats«.

Familien selv er repræsenteret i fondsbestyrelsen ved dels Niels Due Jensens to søstre, dels hans to børn, Annette Due Jensen og Poul Due Jensen.

Jens Bagers mandat i fondsbestyrelsen løber foreløbig til 2022. Om han får lov at blive siddende længere, afhænger helt af Poul Due Jensen, der indtil videre foretrækker at arbejde i Grundfos’ topledelse som koncerndirektør med ansvar for salg, marketing og service. For Jens Bager er formentlig kun en midlertidig frontfigur, før Due Jensen-familien igen overtager formandsposten i fonden.