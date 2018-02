Genan-rigmand og revisor tiltalt i kæmpe svindelsag

Efter flere års efterforskning har bagmandspolitiet rejst tiltale mod rigmanden og stifteren af den viborgensiske dækvirksomhed Genan, Bent A. Nielsen, for omfattende svindel, skriver Finans.

Det fremgår af et anklageskrift, som bagmandspolitiet har indleveret ved byretten i Viborg, og som Finans har fået aktindsigt i. Heraf fremgår det, at Bent A. Nielsen er blevet tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for 73 mio. kr. samt bedrageri af særlig grov beskaffenhed for 420 mio. kr. Begge dele straffes med op til otte års fængsel.

Bagmandspolitiet har desuden rejst tiltale mod den tidligere Deloitte-partner Bjarne Nielsen for medvirken til bedrageri for 420 mio. kr.Den særlige anklagemyndighed har dog ingen kommentarer på nuværende tidspunkt, da Bent A. Nielsen og Bjarne Nielsen arbejder på at få nedlagt et navneforbud.Finans har været i kontakt med dem begge.

»Jeg har ingen kommentarer til dig. Det er slut, du,« siger Bent A. Nielsen og afbryder forbindelsen.Det samme gør Bjarne Nielsen.Tiltalerne er kulminationen på en skandale, som Finans afdækkede i 2014.







Indtil da var Genan blevet fremstillet som en dansk miljøsucces, der tjente millioner på at høvle brugte bildæk om til gummigranulat, og pensionskassen PKA havde investeret over 1 mia. kr. i virksomheden. Regnskaberne viste sig dog at være forkerte, og virksomheden kollapsede på få måneder i et dramatisk forløb, hvor PKA pressede Bent A. Nielsen ud og strikkede en redningsplan sammen med Genans bankforbindelser.