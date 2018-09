Ford planlægger gigantisk fyringsrunde: 24.000 job er i fare

Der er optræk til en massiv fyringsrunde hos bilfabrikanten Ford, der har store udfordringer i sin europæiske forretning. Ifølge avisen The Sunday Times tabte Ford fra april til juni næsten 470 millioner kroner i Europa. Samme avis skriver, at Ford derfor planlægger en afskedigelsesrunde, hvor op mod 24.000 job kan forsvinde.

Ford er blevet ramt af et svigtende salg af især dieselbiler. Analytikere fra Morgan Stanley vurderer, at Ford vil afskedige 12 procent af sine 202.000 ansatte i en manøvre, der primært kommer til at ramme bilproducentens medarbejdere i Europa.

Fords 63-årige topchef, Jim Hackett, er de seneste måneder kommet under stigende pres og bliver kritiseret for, at han ikke kan forklare hverken medarbejdere eller investorer, hvordan hans vision for selskabet ser ud. Wall Street Journal tegnede i august et billede af en topchef, der af investorer og ansatte i Ford bliver karakteriseret som svag.

Den usikkerhed har sammen med et dårligt halvårsregnskab i juli sendt Fords aktiekurs på en kraftig nedtur. På blot to måneder er bilproducentens aktie faldet med knap 15 procent.