FLSmidth går fra fire divisioner til nu kun to

Endvidere vil selskabet gå fra en landestruktur til en "fleksibel regional struktur".

- Salg og service decentraliseres og fordeles på syv regioner, mens ejerskabet bag virksomhedens samlede udbud af livscyklusløsninger forankres i de to industrier. Dermed styrkes den produktivitetsdrevne organisation med en stærk, ensartet digital tilgang.

- Samtidig styrkes FLSmidths lokale tilstedeværelse, kundeorientering og udbud af livscyklusløsninger med henblik på at skabe yderligere vækst, fremgår det af en meddelelse fra selskabet.

De to divisioner, som dermed ikke bliver en del af den fremtidige organisationsstruktur, er Customer Services og Product Companies.

- Nu, hvor økonomien er vendt på slutbrugermarkederne, øges kundernes investeringsaktivitet inden for vækstskabende produktivitetsforbedringer og digitalisering. Vores to industrier, Cement og Mining, vil levere integrerede produktivitetsforbedrende og digitale løsninger i alle regioner.

- Med en decentral organisation får vi en god indgangsvinkel til at sikre vores kunder kerneprodukter, kortere leveringstid og stærke serviceløsninger, udtaler FLS-koncernens topchef, Thomas Schulz, i meddelelsen.

Organisationsændringen træder i kraft fra 1. juli 2018.

Ændringen medfører også nogle justeringer i koncernledelsen, som fremover kommer til at bestå af topchef Thomas Schulz, finansdirektør Lars Vestergaard, Jan Kjærsgaard som chef for Cement, Manfred Schaffer som chef for Mining og Mikael Lindholm som chef for det digitale område.

Jan Kjærsgaard og Michael Lindholm er nye i koncernledelsen, hvor der i den fremtidige struktur ikke længere er plads til Brian M. Day og Per Mejnert.