FLS-konkurrent fik bedre tal end ventet - men ser lavere efterspørgsel

Det svenske industri- og mineselskab Atlas Copco, der er konkurrent til FLSmidth, kom ud af andet kvartal med en bedre omsætning, indtjening og ordreindgang end ventet.

I andet kvartal omsatte Atlas Copco for 24,46 mia. svenske kr., mens driftsresultatet endte på 5,43 mia. svenske kr. i perioden.

Til sammenligning have analytikerne ventet en samlet omsætning på 23,72 mia. svenske kr. og et driftsoverskud på 5,32 mia. svenske kr. i kvartalet, viser estimater indsamlet af Inquiry Financials ifølge nyhedsbureauet Direkt.

Ordreindgangen lød desuden på 11,92 mia. svenske kr. i kvartalet mod analytikernes forventninger på 11,47 mia. svenske kr.

I regnskabet lyder det desuden, at efterspørgslen i de fleste kundesegmenter ventes at blive på "det nuværende høje niveau". Men inden for halvlederindustrien ventes efterspørgslen efter udstyr at blive "noget lavere" på kort sigt, skriver Direkt.

De seneste fire kvartaler har Atlas Copco ellers gentaget forventningen om, at efterspørgslen ville forblive på det nuværende høje niveau.

Atlas Copco-aktien falder 4,8 pct. fredag efter regnskabet.

/ritzau/FINANS