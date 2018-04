Færch Plast vil købe langt større amerikansk virksomhed

Danske Færch Plast har ifølge nyhedsbureauet Bloomberg lagt et købstilbud på amerikanske The Waddington Group, der er en af de største plastproducenter i I USA med en omsætning i nærheden af 4,8 milliarder kroner - mere end dobbelt så meget som Færch Plast.

Færch Plasts ejer er den amerikanske kapitalfond Advent International, som købte Færch Plast af den svenske kapitalfond EQT sidste sommer.

Ifølge Bloomberg er der tre bydere på The Waddington Group, og ifølge unavngivne kilder er de to andre Novolex Holdings Inc. og Hoffmaster Group Inc.

Første budrunde er afsluttet, og prisen på The Waddington Group skulle ligge i omegnen af 2,2 milliarder dollar, omkring 13 milliarder danske kroner.

Frederik Aakard fra Oaklins, der rådgiver om køb og salg af virksomheder, siger til Finans.dk, at det er helt atypisk, at man forsøger så stort et opkøb.

»Det sker stort set kun hvert 10. år. DSV gjorde det med DFDS Dan Transport, men ellers ser du ikke den type transaktioner,« siger han.