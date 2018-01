EU overvejer at indføre en europæisk skat på plastik

. EU-Kommissionen er på vej med et forslag om at indføre en europæisk skat på plastik for at bringe mængden af affald ned.

Det er meldingen fra EU's budgetkommissær, Günther Oettinger, onsdag i Bruxelles, hvor kommissionen har diskuteret sit kommende udspil til EU's næste langtidsbudget.

En EU-skat på plastik skal ifølge planen være med til at skaffe nye indtægter til budgettet, der får et kæmpe hul, når briterne forlader EU.

- Udgangspunktet er, at vi producerer og bruger for meget plastik, siger Oettinger efter mødet i EU-Kommissionen.

- Vi skal nedbringe det samlede omfang af plastik i miljøet, siger han.

Kommissionen har endnu ikke afgjort, hvordan den vil skrue sit forslag om en EU-skat på plastik sammen for at opnå den ønskede effekt.

- Vi må se på, hvordan vi kan gøre det bedst, siger Oettinger.

Han nævner muligheden for enten at foreslå en skat på selve produktionen af plastik eller en skat, der skal betales af forbrugerne.

EU-Kommissionen vil også overveje eventuelle undtagelser. For eksempel på mælkekartoner, hvor der bruges plastik af hensyn til sundhed og hygiejne.

Samtidig vil EU-Kommissionen foreslå, at det europæiske budget også får nye indtægter fra handel med CO2-kvoter.

I dag betaler EU-landene omkring 1 procent af deres bruttonationalindkomst til EU-budgettet.

Desuden kommer der penge i kassen fra told, moms og EU-bøder.

