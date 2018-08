DLH opjusterer trods stigende omkostninger i andet halvår

DLH, der distribuerer hårdttræ og træbaserede pladeprodukter, kom ud af første halvår med en omsætning på 173,9 mio. kr. Det var en stigning fra 159,7 mio. kr. i første halvår af 2017.

Driftsresultatet, EBIT, blev næsten ottedoblet til 6,3 mio. kr. fra 0,8 mio. kr., og bundlinjen steg til 10,6 mio. kr. fra et tab på 4,3 mio. kr.

»På baggrund af selskabets flotte resultat det første halvår, samt en stillingtagen til et forventet højere omkostningsniveau i andet halvår 2018, så opjusteres selskabets resultatforventning til en omsætning i niveauet 320-325 mio. kr. og et driftsresultat på 6,5 7,0 mio. kr.,« skriver DLH i regnskabet, der blev offentliggjort sent tirsdag aften.

De højere omkostninger skyldes, at DLH har besluttet at flytte ud af sit salgskontor i Kolding og sit centrallager i Gelsted for at samle aktiviteterne i et nyopført salgs- og logistikcenter i Horsens. Indflytningen ventes at ske den 1. november.

Desuden står selskabet foran en opgradering af it-systemer.

» Begge dele vil påvirke vores omkostninger i andet halvår 2018 samt 2019, men det er vores vurdering, at begge investeringer på sigt vil tilføre DLH væsentlig forretningsmæssig værdi, og er en forudsætning for fortsat vækst og opretholdelse af vores position som markedsleder,« skriver DLH i regnskabet.

DLH's tidligere prognose forudså et omsætning på niveau med de omkring 313 mio. kr., der blev solgt for i 2017. Den tidligere forventning til driftsresultatet var i den høje ende af selskabets oprindelige prognose på 3-5 mio. kr.