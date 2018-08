Danfoss forsætter fremgangen og investerer massivt

Med en vækst i omsætningen på ni pct. målt i lokal valuta og knap fire pct. mål i danske kroner til godt tre mia. euro fortsætter den danske industrivirksomhed Danfoss sin salgsvækst.



Også indtjeningen vokser, endda ganske markant, selvom Danfoss i øjeblikket investerer massivt i udvikling af nye produkter og markeder. Indtjeningen (EBIT) voksede med 21 pct. til 370 mio. euro, mens nettoresultatet steg med 27 pct. til 253 mio. euro.



Indtjeningsvæksten skyldes dels det voksende salg, dels salget af varmepumpe-forretningen Thermia tidligere på året.



»Vi holder fast i et stærkt momentum på tværs af vores forretningsområder. Vores løsninger er relevante i forhold til en række stærke globale mega-trends som urbanisering og bekæmpelse af klimaforandringer, der driver en stigende efterspørgsel på energieffektivitet og smartere digitale løsninger,« udtaler koncernchef og CEO hos Danfoss, Kim Fausing, i en pressemeddelelse.



»Omlægningen af den globale energiforsyning til mere grøn energi driver en anden trend imod elektrificering. Her kan vi også se, at vores kunder kigger mod Danfoss som en teknologipartner, der matcher deres fremtidige behov for løsninger til for eksempel hybrid eller fuldt elektriske biler, skibe og off-highway køretøjer,« tilføjer Kim Fausing.



Stærk vækst i Kina

Halvårsresultatet er skabt på tværs af Danfoss’ kerneforretninger og markeder.



Især Kina skilte sig ifølge Danfoss ud som vækstmotor i første halvår. Væksten er drevet af en stigende efterspørgsel efter klimavenlige og energieffektive løsninger. Det gælder blandt andet store varmepumper og udbygning af fjernvarmesystemer, hvor Danfoss er leveringsdygtig i store dele af teknologien bag.

Men efterspørgslen er også stærk på to af Danfoss største markeder, nemlig Nordamerika og Europa.

»Vi har haft et rigtig godt første halvår. Vi høster frugten af vores målrettede arbejde med vækstinitiativer, hvor vi investerer i innovation og satser på at udvikle salget i lande med højt potentiale, som for eksempel Kina. Samtidig bruger vi medvinden til at investere i ny teknologi og den fortsatte digitale transformation på tværs af hele Danfoss,« lyder det fra Kim Fausing.

Kim Fausing forventer, at Danfoss, når 2018 er omme vil have taget yderligere markedsandele fra konkurrenterne. Danfoss vurderer nemlig, at virksomhedens salgsvækst er højere end de fleste konkurrenters. Selvom indtjening og overskud vokser markant i øjeblikket er forventningen for hele 2018, at indtjeningen vil blive på 2017-niveau. Det skyldes de fortsatte investeringer i blandt andet digitalisering.