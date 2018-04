B&O-topchef: Vækstmomentum kan fastholdes

. Bang & Olufsen havde også i tredje kvartal tocifret salgsvækst, og fremgangen i salget ventes at kunne fastholdes et godt stykke tid endnu. For hele 2017/18, der løber til og med maj, opjusterer Struer-virksomheden til en omsætningsvækst på mere end 10 pct. fra tidligere omkring 10 pct. Og momentum bør kunne fastholdes.

- Vi forventer fortsat, at kunne vækste forretningen tocifret fremadrettet, siger administrerende direktør Henrik Clausen, til Ritzau Finans.

Han kan ud over salgsfremgangen glæde sig over, at også lønsomheden er væsentligt forbedret.

I tredje kvartal steg resultatet efter skat til 26 mio. kr. fra 3 mio. kr. i samme periode sidste år. År til dato har Bang & Olufsen dermed tjent 28 mio. kr.

- Noget af det, der har været vigtigt for os, er ændringen i vores forsyningskæde, hvor vi i meget højere grad baserer os på partnere. Vi har solgt vores samlefabrik, og vi har lavet en aftale med LG, som gør, at de står for den reelle tv-del i vores tv-produkter.

- Det begynder vi at se på bundlinjen. Det virker. Vi er i stand til at levere produkter i høj kvalitet, men også skabe en anden lønsomhed. Det er en rejse, vi er startet på, og det skal vi udvikle over tid, siger Henrik Clausen.

KRAFTIG VÆKST I KINA

Geografisk har salgsvæksten afveget væsentligt fra region til region. I USA steg omsætningen med 2 pct. i lokal valuta, men faldt på grund af dollarsvækkelsen med 3 pct. i kroner. Europa havde nulvækst målt i lokal valuta, mens det kinesiske marked, der også omfatter Hongkong og Taiwan buldrede frem med 94 pct. i lokal valuta.

- Ser vi på geografierne, så føler vi, at vi har fået god struktur omkring vores forretning i Asien. Det gælder specifikt Kina, siger Henrik Clausen.

Han vurderer desuden, at netværket så småt er på plads i USA, mens der endnu er arbejde at gøre i Europa.

- I USA har vi været igennem en periode, hvor vi genindstillet en hel del af vores netværk - både vores eget netværk, men også tredjeparts, så der forventer vi, at væksten slår igennem i det kommende finansår.

- I Europa har vi mere af vores historiske netværk, og derfor har vi en større opgave i forhold til sammen med vores partnere at gennemføre ændringer i den kommende periode. Så der er en faseforskydning i forhold til ændringer på salgs- og distributionssiden, som vi skal igennem i de kommende år, siger Henrik Clausen.

For hele året fastholder Bang & Olufsen forventningen om en EBIT-margin på 3 pct. Det betyder ifølge Henrik Clausen også, at bundlinjen vil vise et overskud. Bang & Olufsen har eller haft underskud i de to seneste regnskabsår og i fire ud af de seneste fem regnskabsår.

/ritzau/FINANS