Analytiker: Bang & Olufsens vækst er lidt for ensidigt drevet af Kina

. Der er flere ting, som springer i øjnene i Bang & Olufsens regnskab for tredje kvartal, også selv om såvel omsætning som indtjening var nogenlunde på linje med forventningerne, mener Sydbank-analytiker Morten Imsgard.

Han hæfter sig blandt andet ved, at Bang & Olufsens vækst var geografisk skævvredet, og at marginen i Play-divisionen skuffer.

- For mig at se, er det ret udtalt B&O Play i Kina, som trækker hele salgsvæksten i kvartalet. Det er selvfølgelig positivt, da det er et af de markeder, hvor de skal skabe en større forretning, hvis salgsvæksten skal opretholdes.

- Men omvendt kan man ikke sige, at det kun er positivt, at det er bare er et marked, der trækker væksten, siger Morten Imsgard til Ritzau Finans.

Han peger på, at regnskabet viser udfordringer andre steder i forretningen - i Europa og i Nordamerika

- Her går salget måske ikke så godt som man kunne sætte næsen op efter, vurdere Morten Imsgard.

I USA steg omsætningen med 2 pct. i lokal valuta, men faldt på grund af dollarsvækkelsen med 3 pct. i kroner. I Europa havde Bang & Olufsen nulvækst målt i lokal valuta, mens det kinesiske marked, der også omfatter Hongkong og Taiwan, buldrede frem med 94 pct. i lokal valuta.

Ses på Bang & Olufsens to forretningsben Play, der producerer mindre højttalere og høretelefoner, og den traditionelle AV-division, der laver tv og store lydsystemer, er der også vel- og mislyde i regnskabet, mener Morten Imsgard.

- Bruttomarginalen i Play er noget lavere end ventet, og det virker på mig som om, at noget af salgsvæksten i Play er skabt ved, at ældre produkter er solgt med rabat og derved har tynget bruttomarginalen, siger Morten Imsgard.

- Omvendt får vi i Bang & Olufsen-segmentet et løft i bruttomarginalen, og det ser rigtigt fint ud her.

På aktiemarkedet stiger Bang & Olufsen-aktien med 3,5 pct. til 173 kr.

- Det er et regnskab, der bekræfter, at Bang & Olufsen tager nogle små skridt i den rigtige retning, og det kan jo i sig selv give anledning til en smule lettelse, men jeg har svært ved af for øje på det, der skal drive aktien mærkbart op.

- Der er for mig at se også nogle enkelte negative elementer blandt andet i forventningerne til 2017/18. Det kan godt være, at man løfter sin omsætningsforventning, men det er nu endnu mere entydigt drevet af B&O Play, mens forventningerne til brand-licensindtægterne, som jeg ser som et væsentligt forretningsområdet fremover, guides lidt lavere. Det er ikke katastrofalt, men signalværdien er måske ikke så god, siger Morten Imsgard.

Bang & Olufsen venter nu, at brand-licensindtægterne vil lande i den lave ende af den tidligere prognose på 160-200 mio. kr.

For hele koncernen opjusteres forventningerne til omsætningen til en vækst på over 10 pct. fra tidligere omkring 10 pct. EBIT-marginen ventes uændret at lande på omkring 3 pct.

/ritzau/FINANS