Amerikansk WDH-rival fortsætter deroute efter tung nedjustering

Amerikanske Natus Medical er onsdag startet i negativt terræn for fjerde handelsdag på stribe, og særligt de seneste tre dage er det gået skidt for selskabet, der i efteråret 2016 købte Otometrics fra danske GN Hearing.

Natus er kommet i kraftig modvind, efter at selskabet forleden måtte afsløre, at det ikke kan leve op til de finansielle forventninger til 2017, som tidligere var meldt ud.

Fra starten af den amerikanske handel onsdag falder Natus med 1,4 pct. til 28,60 dollar. Det følger i hælene på fald på 4,6 pct. tirsdag og hele 16,5 pct. mandag, efter at Natus meldte de skuffende resultater ud.

Natus har haft problemer med integrationen af nye it-systemer, og kombineret med modvind på andre områder har det resulteret i et skuffende salg i fjerde kvartal og hele 2017, viste foreløbige tal mandag.

SVAGE RESULTATER SES FORTSÆTTE

De pegede på, at omsætningen i fjerde kvartal ifølge foreløbige tal blev 131-132 mio. dollar, mens selskabets tidligere forventning indikerede et salg på 145-147 mio. dollar. Analytikerne havde ifølge estimater fra Bloomberg News ventet en omsætning på 145 mio. dollar.

Det bringer det samlede salg i 2017 op på 500,5-501,5 mio. dollar, hvor Natus tidligere havde ventet en omsætning på 514,5-516,5 mio. dollar, mens analytikerne sigtede efter et salg på 515,8 mio. dollar.

For første kvartal venter Natus Medical en omsætning på 125-127 mio. dollar mod analytikernes forhåndsforventning om et salg på 129,7 mio. dollar, og dermed ser det ud til, at de svage takter fortsætter ind i 2018.

På bundlinjen ventes der en justeret indtjening per aktie på 0,23-0,24 dollar mod analytikernes forventning om et overskud på 0,37 dollar per aktie.

For hele 2018 venter Natus en omsætning på 535-540 mio. dollar, mens det justerede resultat per aktie ses ramme 1,60-1,65 dollar. Analytikerne venter ifølge estimater fra Bloomberg News et salg på 555,5 mio. dollar og en justeret indtjening per aktie på 2,06 dollar for hele indeværende år.

KONKURRENT TIL WDH-DIVISION

Otometrics, som tidligere var ejet af GN Hearing, er den største rival til William Demant Holdings division for diagnostiske instrumenter, Diagnostic Instruments, som er den førende aktør på det globale marked.

Dermed kan problemerne meget vel have betydet nye markedsandele til William Demant Holding, lyder vurderingen fra ABG Sundal Collier.

- Det er jo nummer et og nummer to i markedet. Og når jeg taler med William Demant, synes jeg ikke, at det tyder på, at der er generelle problemer i markedet. Derfor kan det godt lugte lidt af, at William Demant har været ude at samle nogle markedsandele op på grund af det her, sagde Morten Larsen, der er analytiker hos ABG, tirsdag til Ritzau Finans.

OTOMETRICS SOLGT FOR 145 MIO. DOLLAR

GN Hearing frasolgte Otometrics for 145 mio. dollar til Natus Medical i oktober 2016 for at trimme forretningen og fokusere på udviklingen og salget af høreapparater.

Samtidig indgik det danske selskab et strategisk samarbejde med Natus om udvikling af fremtidig produktteknologi. Kernen i samarbejdet er kommercialiseringen af ørescanneren Otoscan, som Natus nu er på vej på markedet med.

Det vil indbringe GN Hearing royalties, men hvor mange penge der er tale om, har selskabet hidtil ikke oplyst. Derudover er der desuden ingen finansiel sammenhæng mellem de to selskaber længere, efter at Natus har overtaget Otometrics.

DIAGNOSTIC INSTRUMENTS I BEDRING

Hos William Demant Holding er Diagnostic Instruments omvendt et vigtigt forretningsområde, idet selskabet satser på at være til stede på alle markeder inden for hørevelfærd.

William Demant Holding er da også det eneste selskab i verden, der tilbyder både diagnostiske instrumenter, cochlear-implantater samt benforankrede høreløsninger og høreapparater.

Og i det puslespil er Diagnostic Instruments en af de gamle grundpiller. I første halvår 2017 stod divisionen for en omsætning på 577 mio. kr., hvilket svarer til små 9 pct. af William Demant Holdings samlede omsætning på 6505 mio. kr. i halvåret.

/ritzau/FINANS