2017 var bedste år nogensinde for SP Group - og i år kan det blive bedre

Omsætningen steg til 1884 mio. kr. i 2017 mod 1519 mio. kr. året før. Det svarer til en stigning i omsætningen på 24 pct.

- 2017 blev vort hidtil bedste år målt på både top- og bundlinjen, siger Frank Gad, der er administrerende direktør i selskabet, i regnskabet.

Resultatet før skat og minoriteter blev forbedret med 43,3 pct. til 175,7 mio. kr. fra 122,6 mio. kr. året før.

Det var især væksten i den globale økonomi, der kom selskabet til gode, fremgår det af regnskabet.

- Væksten i den globale økonomi var højere end ventet ved årets start, blandt andet som følge af fortsat historisk lave renter og forholdsvist stabile råvarepriser. Den lidt større vækst i økonomien har naturligvis præget udviklingen for vore kunder og for os i SP Group, skriver selskabet.

Samtidig fik SP Group en række nye og store kunder og mistede ingen større kunder i 2017.

I år sætter selskabet barren højere. Her ventes der en omsætning på 2000 mio. kr. og et resultat før skat og minoriteter på 200 mio. kr.

- Vi forventer at kunne gøre det endnu bedre i 2018, hvis verdensøkonomien fortsat udvikler sig positivt, siger Frank Gad.

Samtidig forklarer selskabet, at det vil lancere en række nye produkter og løsninger til kunder i specielt healthcare, cleantech og fødevarerelaterede industrier. Disse nye løsninger forventes at bidrage til en øget omsætning og indtjening.

Samtidig peger selskabet på, at en stram omkostningsstyring, en hurtig kapacitetstilpasning og et stærkt fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring gør, at "SP Group har et godt fundament for fremtiden."