Verdens rigeste slår ny formuerekord

Amazons grundlægger, Jeff Bezos, rundede med en stigning i Amazons aktiekurs for første gang endnu et skarpt hjørne for "verdens rigeste", da hans nettoformue ifølge Bloomberg News oversteg en samlet værdi på 150 mia. dollar - som den første nogensinde.

Bezos' nettoformue er dermed cirka 55 mia. dollar større end nummer to på listen, som er Microsofts grundlægger, Bill Gates.

Bezos' brud gennem muren er samtidig også en trumf af Bill Gates' hidtidige rekord, hvis man justerer for inflationen. Bill Gates var i 1999 den første til at runde en nettoformue på 100 mia. dollar, men justerer man det for prisudviklingen i USA sidenhen, så svarer det til 149 mia. dollar i nutidens priser.

Amazons aktiekurs steg mandag 0,5 pct. til 1822,49 dollar, og den er nu gået op med mere end 55 pct. i 2018.