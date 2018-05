Venezuela får et sidste skud under vandlinjen

Det Houston-baserede olieselskab Conoco Phillips overtog før weekenden kontrollen med Venezuelas olieterminal på den caribiske ø Bonaire, og nu meddeles det, at en domstol på Curaçao har givet amerikanerne ret til at beslaglægge værdier på østatens område.

Baggrunden er manglende afregning efter en voldgiftsdom, som fulgte oven på nationaliseringen af olieværdier i Venezuela under den nu afdøde Hugo Chavez i 2007.

Conoco Phillips blev af domstolen tildelt erstatning på godt to milliarder dollars - svarende til godt tolv milliarder kroner. Disse penge har selskabet imidlertid aldrig fået udbetalt, og nyhedsbureauet Reuters skriver, at det derfor har taget initiativ til at sikre sig venezuelanske værdier på Aruba, Bonaire, Curaçao og St. Eustatius, de tidligere hollandske antiller.

Curaçao huser blandt andet raffinaderiet Isla i Willemstad, som har en kapacitet på 335.000 tønder olie om dagen. Det statsejede Petroleos de Venezuela (PDVSA) oplyste fredag, at raffinaderiet lukkes, fordi Conoco Phillips truer med at beslaglægge råolieleverancerne til anlægget.

Konflikten med Conoco Phillips ser dermed ud til at gøre ondt værre for Venezuela, som allerede er hårdt ramt af økonomisk krise.

Strengere sanktioner mod Maduros VenezuelaLandet er verdens mest olieafhængige og har døjet betragteligt med statsfinanserne siden det generelle fald i oliepriserne i 2014. Den venezuelanske olieproduktion er også betydeligt reduceret: den var på omkring 1,6 millioner tønder om dagen i første kvartal, hvilket er det laveste niveau i 33 år.

Bloomberg skriver, at frafaldet af terminalerne i Caribien effektivt kvæler Venezuelas evne til at eksportere olie, hvilket igen vil ramme Maduros regering hårdt på pengepungen.

De caribiske terminaler tegner sig for omkring 16 procent af Venezuelas eksport, som siden sendes til kunderne i USA, Kina og Indien.

Tvinges til rabat

»Dette er en total katastrofe for Venezuela,« siger forskeren Francisco Monaldi fra Rice University.

»Situationen med Conoco, som den står lige nu, hvor PDVSA ikke er i stand til at bruge lagertankene i Caribien, er værre end de eksisterende amerikanske sanktioner,« siger han.

Venezuela må nu omdirigere olietankere til landets egne havne, hvilket skaber et logistisk kaos om de største terminaler i landet. PDVSA har også en begrænset kapacitet til at fylde supertankerne, som er den foretrukne fragtmetode til købere i Kina og Indien.

Ifølge Monaldi må PDVSA derfor sælge mere olie til de amerikanske raffinaderier, og det med en større rabat.

Venezuela har indtil videre vist begrænset vilje til at betale kravet fra Conoco Phillips, men kilder oplyser, at planen trods alt er at afregne. Der har imidlertid ikke været dialog om deltaljerne for afregningen.

Samtidig forsøger PDVSA imidlertid at omgå retsordrerne ved at overføre ejerskabet til produktionen ved Isla-raffinaderiet og råolien, som skal raffineres, til henholdsvis de lokale myndigheder og et amerikansk datterselskab.

Men foreløbig er al lagring af råolie ved de caribiske terminaler og shipping af råolie til disse sat i venteposition.