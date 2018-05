USA's trusler underløber Kina-forhandlinger

Meldingen modtages dog ikke positivt i Kina, hvor man ellers i denne weekend skal byde velkommen til den amerikanske handelsminister Wilbur Ross, da man skal fortsætte dialogen om samhandelen mellem de to lande.

Det skriver The Wall Street Journal med henvisning til unavngivne kilder i begge de to landes regeringer.

- Dette risikerer at forstyrre forhandlingerne, siger en af kilderne.

Da man i weekenden for snart to uger siden ellers blev enige parterne i mellem, USA og Kina, om at man vil finde en aftale, var der ellers lagt op til "våbenhvile", mens dialogen fortsætter. Det var i al fald forventningen.

Det er USA's præsident, Donald Trump, som har sat samhandelen med Kina allerøverst på sin politiske agenda. Han ønsker at rette op på ubalancen i handelen mellem de to lande, hvor USA sidste år havde et underskud på 335 mia. dollar. Trump har ved flere lejligheder lovet, at han vil sænke det underskud med 200 mia. dollar, hvilket at flere økonomer betegnes som nærmest umuligt.

Mange betegner dog også USA's og Trumps mange meldinger i øst og i vest som forhandlingstaktik fra den amerikanske præsident, men fra flere sider lægges nu op til at svare igen.

Den kinesiske regering har eksempelvis i denne uge reduceret tolden på vaskemaskiner, kosmetik og andre forbrugsvarer, hvilket læses som en imødekommelse af europæiske og asiatiske eksportører. Samtidig er der høge i Kina, der kræver en hårdere kurs mod USA.

- Eftersom USA kan tale om at indføre tariffer, kan vi igen fremlægge vores tidligere annoncerede gengældelsesliste, skrev Mei Xinyu, en analytiker ved ved en tænketant med bånd til det kinesiske handelsministerium i en artikel i den officielle kinesiske avis People's Daily.

Listen indeholdt blandt andet soyabønner og durra, en græsart, som amerikansk landbrug i stor stil eksporterer til Kina fra delstater, der er vigtige stemmer for Donald Trump og republikanerne i USA.

Til The Wall Street Journal uddyber Wei Xinyu, at Donald Trump har annonceret de nye toldsatser som en del af forhandlingstaktikken, men at det ikke vil virke.

- Trump overspillede sin utilregneligheds-strategi, siger han .

/ritzau/FINANS