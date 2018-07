USAs største kødproducent nedjusterer - handelskrigen koster

Aktien falder 6,2 pct., mens S&P 500-indekset mandag ligger 0,3 pct. lavere.

- Kombinationen af ændrede globale handelspolitikker her og i udlandet og usikkerheden omkring en løsning har skabt et udfordrende markedsklima med øget volatilitet, lavere priser og overudbud af protein, udtaler Tom Hayes, selskabets administrerende direktør, i en meddelelse.

Tyson Foods regner nu med et justeret overskud per aktie i intervallet 5,70 til 6,00 dollar mod førhen 6,55 til 6,70 dollar. Samtidig havde analytikerne på Wall Street regnet med et overskud på 6,56 dollar per aktie.

Landbruget er USA's tredjestørste eksportør, og en tredjedel af al produktion sælges i udlandet, hvilket skaber et handelsoverskud på 21 mia. dollar. Den gevinst er dog truet af toldsatser fra Kina, der blandt andet har sat sigtekornet på sojabønner og svinekød.

På den baggrund er branchen ifølge amerikanske medier ganske vist glade for den planlagte hjælpepakke på 12 mia. dollar, som i sidste uge blev annonceret af Trump-administrationen, men man foretrækker frihandel.

Som en ekstra lille bet har selskabet også regnet en ekstra gang på fordelene ved den skattereform, som præsident Donlad Trump fik gennemført sidste år. Den ventes nu at betyde et plus på 77 cent per aktie mod førhen 85 cent.

Tyson Foods ventes at offentliggøre sine resultater for andet kvartal om en uge, den 6. august.