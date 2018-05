USA's sanktioner kan styrke Rusland

Hvis USA beslutter sig for at pålægge nye sanktioner på Venezuela og samtidig genoptager sanktionerne mod Iran, kan det ende i et kompliceret geopolitisk spil, der i sidste ende kan styrke den amerikanske rival Rusland.

Det skriver New York Times.

For at protestere mod krænkelser af menneskerettighederne og valgsvindel overvejer USA's præsident, Donald Trump, at pålægge flere sanktioner mod oliestaten Venezuela efter landets valg på søndag.

Samtidig har Trump varslet genindførsel af sanktioner mod Iran.

Hvis USA indfører sanktioner mod de to oliestater på samme tid, vil energihungrende lande sandsynligvis prøve at undgå sanktionerne, og USA's modstandere kan gribe fordelene.

Lande som Kina og Indien er de største købere af Irans råolie og er samtidig modtagere af 40 pct. af Venezuelas eksport. De to asiatiske lande vil derfor blive nødt til at købe fra Saudi Arabien eller Rusland.

Samtidig kan russiske og kinesiske handlere købe iransk olie i lokal valuta eller kryptovalua for at videresælge olien på det globale marked.

Iran og Venezuela står for salget af omkring 1 ud af 20 tønder olie på verdensmarkedet. Truslen om sanktioner mod de to lande har været medvirkende til at olieprisen er steget med mere end 20 pct. i løbet af de seneste måneder.