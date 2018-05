USAs centralbank Passende med snarlig renteforhøjelse

RB Plus. Rentestigning i USA varsler bedre tider. For første gang siden finanskrisen hæver den amerikanske centralbank renten. Det ses af mange som det endegyldige tegn på, at finanskrisen er officielt afblæst. A man walks along Wall Street in New York, in this September 18, 2008 file photo. To match Special Report USA-BUYBACKS/PAY REUTERS/Eric Thayer/Files

Foto: ERIC THAYER