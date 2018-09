USA vil kæmpe mod Kina om global infrastruktur

USA ønsker at styrke udviklingen af infrastrukturprojekter uden for landets grænser. Det sker som modsvar til Kinas proklamerede ønske om at investere over 1.000 mia. dollar i en »ny silkevej«. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/Ritzau Scanpix

USA har planer om at tage kampen op mod Kina på området for investeringer i global infrastruktur. Den amerikanske kongres er ved at lægge sidste hånd på en ny lov, som skal styrke USA's rolle i international udviklingsinvestering.

Det skriver The Wall Street Journal fredag.

Med loven vil en række mindre amerikanske institutioner blive lagt sammen i en organisation, og samtidig vil der blive sat 60 mia. dollar af til investeringer i infrastruktur uden for landets grænser.

Loven blev i sommer vedtaget i Repræsentanternes Hus, men mangler nu Senatets godkendelse, inden præsident Donald Trump, som efter sigende støtter loven, kan underskrive den.

- Det nye agentur vil have en bred bemyndigelse til at gå i kamp med Kina om at tilbyde lande finansieringsmuligheder for større infrastruktur- og udviklingsprojekter, skriver avisen.

At USA nu er på vej med en ny strategi for at modgå Kina på området, er ifølge avisen et tegn på en tiltagende amerikansk bekymring omkring Kinas globale indflydelse.

Den nye lov ses som et modsvar på den kinesiske strategi for at skabe en »ny silkevej«, som landet lancerede i 2013.

- Folk er ved at vågne op og ser, hvad Kina gør, og at vi må modgå det, siger Ted Yoho, republikansk kongresmedlem fra Florida.

The Wall Street Journal noterer sig, at loven betyder en skarp popularitetsdrejning for den myndighed, som skal stå for indsatsen. »Overseas Private Investment Corp.«, som i dag har til opgave at promovere amerikanske investeringer i udlandet blev foreslået nedlagt af præsident Donald Trumps regering i forbindelse med forrige års budget, fordi man mente, at der var tale om en »unødvendig føderal indblanding, som forvrider det frie marked«.

Projektet omkring »den nye silkevej«, som er et af de vigtigste for Kinas præsident, Xi Jinping, skal genskabe en moderne version af den gamle handelsrute Silkevejen, der gjorde det nemt for kineserne at handle med resten af verden.

Kina har meldt ud, at det vil bruge, hvad der svarer til over 1000 mia. dollar på projektet, som er en blanding af transportruter til lands og til vands.

Den vil blandt andet bestå af 51 togforbindelser, der forbinder 27 kinesiske og 28 europæiske byer. Den omfatter desuden mange steder i Mellemøsten og Afrika. I alt indgår over 70 lande i den kinesiske vision.

Men kinesiske embedsmænd har nu måttet forsvare Kina mod udbredt kritik fra andre lande, som siger, at de får for stor gæld ved at deltage. Malaysia har sløjfet to store prestigefyldte projekter, som skulle være en del af den nye silkevej, som Kina kalder "One Road One Belt-initiativet".

