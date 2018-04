USA vil erklære økonomisk nødsituation over for Kina

Det skriver Financial Times.

Finansmyndigheden er ifølge flere medier blevet beordret af den amerikanske præsident, Donald Trump, til at føre en hård investeringskurs over for Kina.

Det bekræftede Heath Tarbert, der er afdelingschef for finansministeriets afdeling for internationale markeder og investeringspolitik, på en konference i Washington torsdag, hvor han udtalte, at myndigheden undersøger mulighederne for at aktivere den internationale økonomiske bemyndigelseslov (IEEPA), som vil give USA mulighed for at regulere Kinas investeringer i landet.

Loven bruges normalt til at administrere sanktioner mod uberegnelige stater og terroristgrupper, og den vil i dette tilfælde give Donald Trump mulighed for at begrænse kinesiske investeringer i følsomme amerikanske industrier, heriblandt halvleder- og robotindustrierne.

Det amerikanske finansministerium er bekymret over, at Kina vil bruge netop disse industrier strategisk til at erhverve sig mere amerikansk teknologi.

Ifølge Financial Times, er det tidligere blevet nævnt i medierne, at den amerikanske regering overvejer at aktivere loven, men Heath Tarbert anses som værende den første amerikanske embedsmand, som officielt bekræfter det.

/ritzau/FINANS