USA: Tusindvis af job i fare efter straftold

Det skriver Financial Times.

Industrikoncerner frygter, at præsident Donald Trumps forslag om at beskatte import af stål med 25 pct. vil gøre amerikanske fabrikker mindre konkurrencedygtige. Koncernerne mener, at de øgede omkostninger vil skade arbejdsmarkedet.

»Takster eller kvoter på stål og aluminium vil belaste amerikanske producenter med højere omkostninger, mens vores konkurrence i Kina, Indien og Mexico vil få et fripas til at bruge de billigste materialer de kan finde,« siger Dennis Slater, der er formand for The Association Equipment Managers, til Financial Times.

I 2002 indførte daværende præsident George W. Bush en toldafgift på stål, der vurderes til at have kostet 200.000 stillinger i USA.