USA og Kina forsøger at genstarte handelsdialog

Det skriver Bloomberg News med henvisning til to unavngivne kilder med kendskab til bestræbelserne.

Repræsentanter for den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, og Kinas vicepremierminister, Liu He, har ifølge Bloomberg News private samtaler for at finde en vej tilbage til forhandlingsbordet.

Kilderne betoner dog, at man endnu ikke har en specifik tidsplan eller har aftalt specifikke emner for dialogen, ligesom man heller ikke har lagt sig fast på et format for dialogen endnu, men der skulle blandt de deltagende i dialogen være enighed om behovet for yderligere samtaler.

