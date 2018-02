USA: Fed ser skattelettelser som katalysator for ekstra rentehop

De amerikanske skattelettelser kan på sigt medføre, at renten må tage yderligere et hop op end hidtil planlagt.

Det er hovedbudskabet i referatet fra det seneste møde i den pengepolitiske komite den 30. januar, der blev offentliggjort onsdag aften.

Men protokollen afslører også splittelse blandt udvalgsmedlemmerne, hvor nogle deltagere vurderede, at centralbanken har råd til at være tålmodig med at hæve udlånsrenten. Og det fremgår ligeledes, at effekten af skattelempelserne fortsat er usikker, trods forventninger om at de vil medføre et økonomisk løft.

FOMC noterede skattelettelserne og de forbedrede globale økonomiske udsigter som faktorer, som støtter væksten i USA i år, der nu ses stærkere end hidtil forventet.

Udvalget vurderede, at virkningerne af de nylige skattelettelser kan være større på kort sigt, end det tidligere blev vurderet, og som følge heraf øge de »stærkere udsigter til økonomisk vækst« og sandsynligheden for, at »yderligere gradvise pengepolitiske stramninger vil være hensigtsmæssige«.

Selve anvendelsen af udtrykket »yderligere« var genstand for en intens debat i FOMC på grund af markedets følsomhed over for ordvalget i erklæringer fra banken.

Nogle deltagere advarede om, at den stædigt lave inflation trods solid økonomisk vækst og faldende arbejdsløshed kan fortsætte med at have problemer med at nå målet på 2 pct., og de bemærkede, at fraværet af »betydeligt løn- eller inflationstryk« vil give centralbanken »råd til at være tålmodig med at beslutte, om man skal øge« renten.

Det vil i så fald »give deltagerne mulighed for at vurdere, om indkommende oplysninger om inflationen viser en solid udvikling mod udvalgets mål«.

Flere udvalgsmedlemmer så en »betydelig usikkerhed« i den sandsynlige virkning af selskabsskattelettelser på investering og vurderede, at en eventuel løneffekt sandsynligvis vil komme i form af engangsbonusser.

Men en række FOMC-medlemmer noterede sig, at arbejdsmarkedets fortsatte styrkelse »sandsynligvis ville oversættes til hurtigere lønstigninger på et tidspunkt«.

Federal Reserve fastholdt nøgletal-vurderingen fra sidste måneds FOMC-møde og de tre forventede rentestramninger i år.

Mødet foregik, før den stærke beskæftigelsesrapport for januar blev frigivet, hvori det fremgik, at lønningerne er begyndt at stige markant.

Næste rentemøde er i marts, hvor den nytiltrådte topchef, Jerome Powell, ventes at svinge rentestokken og materialisere den første renteforhøjelse i år.

/ritzau/FINANS