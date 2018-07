USA: Bilindustrien vil have Det Hvide Hus til at droppe afgifter

»At hæve afgifterne på biler og bildele vil være en kæmpe afgift for de forbrugere, der køber eller får synet deres biler,« skriver en samlet gruppe bestående af bilindustriens største lobbygrupper samt handelsorganisationer, der repræsenterer udenlandske og amerikanske bilproducenter og bilforhandlere, i et åbent brev til præsident Trump ifølge The Wall Street Journal.

Bilproducenter, reservedelsleverandører og bilforhandlere går nu sammen for at få Trump-administrationen til at droppe sit forslag om at indføre afgifter på op til 25 pct. på import af biler og bildele til USA.

Det skriver The Wall Street Journal.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har brugt national sikkerhed som retfærdiggørelse for importafgifterne. Præsidenten mener, at Tyskland og Japan ikke importerer nok amerikanske biler og har gentagne gange opfordret både udenlandske og amerikanske bilproducenter til at skabe flere amerikanske job ved at bygge flere bilfabrikker i USA.

Repræsentanter fra bilindustrien har anmodet præsident Trump om at droppe truslerne om afgifter, og de har planer om at forstærke deres budskab gennem annoncer i aviser såvel som digitale medier.

»At hæve afgifterne på biler og bildele vil være en kæmpe afgift for de forbrugere, der køber eller får synet deres biler,« skriver en samlet gruppe bestående af bilindustriens største lobbygrupper samt handelsorganisationer, der repræsenterer udenlandske og amerikanske bilproducenter og bilforhandlere, i et åbent brev til præsident Trump ifølge The Wall Street Journal.

USA's handelsministerium vil torsdag afholde møder om den foreslåede importafgift som en del af en undersøgelse af, om regeringen kan indføre afgifterne på udenlandske biler og bildele på baggrund af en lov om national sikkerhed.

Bilproducentalliancen The Alliance of Automobile Manufacturers, der repræsenterer 12 af de største bilproducenter, advarer mod en "dominoeffekt", der kan skade amerikanske arbejdere og bredere økonomi, hvis afgifterne indføres, fremgår det af allerede forberedte udtalelser inden retsmøderne med handelsministeriet, der er blevet delt med The Wall Street Journal.

Hverken Det Hvide Hus eller det amerikanske handelsministerium havde kommentarer til The Wall Street Journal.