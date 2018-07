Unilever leverer skuffende salg efter brasilianske strejker

Den underliggende salgsvækst endte i kvartalet på 1,9 pct., hvilket ikke var nok til at indfri forventningen blandt analytikerne på 2,2 pct., skriver Bloomberg News.

At salget bakkede oven på første kvartals salgsvækst på 3,4 pct., hænger ifølge Bloomberg News blandt andet sammen med de strejker, der var i Brasilien i løbet af andet kvartal, fordi de påvirkede Unilevers forsyningskæde negativt.

Trods modgangen og skuffelsen i andet kvartal regner Unilever fortsat med at kunne levere en underliggende salgsvækst på mellem 3 og 5 pct. for hele 2018.

Mens salget skuffede i andet kvartal, så var det omvendte tilfældet for Unilevers driftsindtjening - i hvert fald når man kigger på tallene for første halvår. Her leverede selskabet et justeret overskud på 4,91 mia. euro, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et plus på 4,85 mia. euro.

Unilever står blandt andet bag mærkerne Ben & Jerry's, Axe og Knorr.