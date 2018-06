Udsigt til brexit-flop får britiske banker til at flytte ud

De britiske banker planlægger jobudflytning fra Storbritannien, da udsigten til en brexit-aftale bliver fjernere.

Det skriver The Independent.

En ny analyse viser, hvor stort omfanget af problemet er for en sektor, der ligesom bil- og flyproduktionen er enorm vigtig for den britiske økonomi, men som risikerer at blive ramt hårdt, hvis Theresa Mays regering ikke kan få gennemført en brexit-aftale.

Mere end en tredjedel af de 222 større banker, forsikringsselskaber, kapitalforvaltninger og andre selskaber, der tilbyder finansielle ydelser, som revisionsvirksomheden Ernst and Young følger, har meldt ud, at de overvejer eller har bekræftet, at de vil rykke deres drift ud af Storbritannien og tilbage i EU.

En fjerdedel af selskaberne har bekræftet, at de som minimum vil flytte job ud af landet, og tallet stiger stadig. Blandt de meste populære destinationer er Frankfurt og Dublin.

Tal fra Commons Library viser, at selskaber, der tilbyder finansielle ydelser, beskæftiger 1,1 mio. mennesker i Storbritannien. Hvis brexit-aftalen falder fra hinanden, vil det skade mindst 10.000 af de ansatte, der bor uden for London, viser udregninger fra industrilobbygruppen TheCityUK.

Selskaberne, der bliver fulgt af Ernst & Young, har indtil videre udtalt, at der vil blive flyttet omkring 10.000 arbejdspladser til Storbritannien.

Skulle den britiske regering ikke nå frem til en brexit-aftale, vil der ikke være tale om en masseudvandring, men snarere en langsom aftagning, hvilket den administrerende direktør i Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, også tidligere har påpeget.

I 2017 bidrog den britiske finanssektor med 27,3 mia. pund (231,1 mia. kr.) til staten.

/ritzau/FINANS