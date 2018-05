Tysk EU-chef vil have fuld tryk på kampen om EUs milliarder

Et flertal i Europa-Parlamentet ser gerne at budgettet bliver på 1,3 pct. af BNI.

Spørgsmålet er, hvordan det skal finansieres. Kommissionen foreslår, at alle EU-landene skal forpligtiges til at betale, hvad der svarer til 1,11 pct. af det enkelte lands samlede indkomst i form af bruttonaitonalindkomsten, BNI.

EU-Kommissionen er kommet med et forslag til rammebudgettet for årene fra 2021 til 2027. Det er på 1.279,4 mia. euro eller omkring 9.500 mia. kr. målt i løbende priser.

For et lille land som Danmark er der tale om et svimlende beløb, når de 27 EU-lande mødes for at krydse klinger om EUs budget for årene 2021 til 2027. Samlet set er bugetrammen på rundt regnet 9.500 millarder kroner.

Men EUs budgetkommissær, tyske Günther Oettinger, er fast besluttet på, at EU-landene skal blive færdige med forhandlingerne til tiden. Han lægger op til, at forhandlignerne vil vare fra juni og frem til marts næste år. Derved vil de blive færdige kort tid før, der er valg til EU-parlamentet i maj.

Udsagnet kom, da Günther Oettinger var på besøg i Danmark for at fortælle regeringen og Folketingets Europaudvalg om Kommissionens forslag til nyt EU-budget, der både indebærer en besparelse, men også en ekstra regning til EU-landene, herunder Danmark.

»Jeg er her for at tale om prioriteringer og tal og for at overbevise den danske regering og politikere om, at Kommissionens forslag til nyt budget er balanceret. Vi lægger op til 15 pct. besparelser og 15 pct. ekstra betalinger fra medlemslandene,« siger Günther Oettinger

»Der skal være tale om fair forhandlinger, men vi skal være færdige med dem til tiden. Det vil være et klart signal om enighed og god selskabsledelse. Dels, at vi ikke lader programmerne stå stille og dels, at vi ikke efterlader det indtrtyk, at EU går i stå med Brexit,« siger Günther Oettinger, der understreger, at en ny dagsorden for det kommende EU-budget ikke bare handler om, at EU mister penge på grund af Brexit.

Der er også øget pres på udgifterne - blandt andet på grund af flygtninge og immigrantkrisen.

Günther Oettinger vil ikke direkte kommentere udmeldingerne fra bl.a. den danske regering om, at vi ikke vil betale mere til EUs fælles kasse. Günther Oettinger mener, at de øgede bidrag er et spørgsmål om at skabe ekstra værdi for EU og medlemslandene.

Står stærkere rustet

Mere konkret ligger EU-Kommissionen på udgiftssiden op til en lidt anden brug af pengene end hidtil. Kommissionen vil gerne skære ned på pengene til landbrugsstøtten og strukturfondene.

Modsat vil Kommissionen bruge flere på blandt andet forskning, innovation samt Erasmus-programmet, der sender unge på uddannelse i andre EU-lande..

»Når vi ser på den globale konkurrence og på, hvad der sker i Silicon Valley, Kina og selv Israel, er det klart. at vi skal bruge flere penge på at investere mere i forskning og innovation. Hvis du eksemplvis ser på truslen fra cybercrime, så har vi en ny, udefra kommende udfordring. Den kan ingen virksomheder eller lande klare alene. End ikke lande som Frankrig og Tyskland. Men en samlet union vil står langt stærkere rustet til at klare de udfordringer,« siger Günther Oettinger, der ligeledes håber, at en større udveksling af studenter i Erasmus-progammet vil være med til at give mindre EU-skepsis blandt de unge.

Godkendelse af den endelige budgetramme kræver enstemmighed i Ministerrådet samt et absolut flertal i Europaparlamentet. Dansk Industri mener, at de kommende forhandlinger bliver uhyre vanskelige, og at erfaringer fra tidligere viser, at forhandlingerne ikke kan forventes færdige inden udgangen af 2019 og muligvis først afsluttes endeligt i 2020.

I en kommentar til Berlingske Business skriver finnansminister Kristian Jensen (V), at han ikke se for sig, at forhandlingerne om budgettet bliver færdige allerede i foråret 2019.

»Denne her proces kommer til at tage rigtig lang tid, og jeg tror, det er urealistisk at lande et nyt budget, som så skal godkendes af et nyt Europa-Parlament på den anden side af parlamentsvalget næste sommer. Men det er vigtigt, at vi kommer i gang allerede nu, og jeg havde et godt møde med Günther Oettinger, hvor jeg fik fremlagt Danmarks synspunkter om, at et mindre EU også må betyde et mindre budget.,« skriver Kristian Jensen.