Tyrkisk lira slikker sårene efter nedsmeltning

Den tyrkiske lira har momentum onsdag og genvinder dermed en smule styrke oven på de seneste ugers markante svækkelser.

Lira er blevet styrket, efter at det tyrkiske finanstilsyn har strammet reglerne, så det begrænser udenlandske investorers muligheder for at spekulere på en yderligere svækkelse.

Tyrkiske bankers transaktioner med udenlandske modparter må nu maksimalt være på 25 pct. af bankens egenkapital. Tidligere var tallet på 50 pct.

»Det ser ud til at være endnu et skridt for at stabilisere lira ved at reducere udenlandske investorers mulighed for at spekulere mod liraen,« siger Piotr Matys, der er valutastrateg hos Rabobank, til Financial Times.

Der går onsdag 1,0683 kr. på en lira mod 1,0086 kr. tirsdag eftermiddag. Trods de seneste to dages styrkelse er lira fortsat svækket med omkring 35 pct. siden årsskiftet.

Piotr Matys vurderer på linje med andre iagttagere, at tiltaget fra det tyrkiske finanstilsyn ikke har nogen meningsfuld effekt på den lidt længere bane.

Svækkelsen af den tyrkiske lira gennem 2018 skyldes blandt andet en høj inflation, en tøvende centralbank og en politisk tvist med USA, der blandt andet går på udleveringen af en amerikansk præst.

Konflikten har betydet forhøjet told på varer fra Tyrkiet importeret til USA, og tyrkerne har svaret igen med at fordoble told på nogle amerikanske produkter - blandt andet tobak, alkohol og biler.

Den tyrkiske handelsminister, Ruhsar Pekcan, siger til nyhedsbureauet Reuters, at amerikanske varer til en værdi af 533 mio. dollar bliver ramt af den forhøjede told.

/ritzau/FINANS