TV-mogulernes kamp: Den grå mediekonge varmer op til budkrig med Disney og Murdoch

Brian Roberts (billedet tv.), hvis far grundlagde Comcast, spiller for at vinde i mediesektoren. Han har mottoet »No Pain, No Gain« – uden smerte ingen sejr – fra sin gamle squashtræner. »Hvis du skal opnå noget i business, må du være hård både fysisk og psykisk. Det lærte jeg af ham,« har Brian Roberts udtalt.