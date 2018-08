Trump: USA og Mexico har ny handelsaftale på plads

USA og Mexico er mandag nået til enighed om rammerne for en erstatning for Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta). Det meddeler USA's præsident, Donald Trump, mandag.

- Det er en stor dag for handel. Det er en virkelig god aftale for begge lande, siger han fra Det Ovale Værelse, hvor nyheden blev præsenteret.

Nyhedsbureauet AP citerer Trump for, at der er tale om en "fælles forståelse" om en ny handelsaftale.

Detaljerne om aftalen ventes at blive fremlagt senere mandag, skriver AP.

Foreløbig er aftalen kun indgået mellem USA og Mexico. Den amerikanske præsident siger ifølge Reuters mandag, at de to parter vil skrotte Nafta-navnet, så aftalen blot kommer til at hedde USA-Mexico handelsaftalen.

Det er ventet, at Canada inden for kort tid vil slutte sig til forhandlingerne, meddeler Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, på Twitter.

Trump siger ligeledes, at forhandlinger med Canada vil begynde "inden længe", rapporterer AFP.

Trump tilføjer - efter at have haft Peña Nieto på medhør på telefonen i Det Ovale Værelse - at han vil ringe til Canadas premierminister, Justin Trudeau.

- Vi kan lave en separat aftale med Canada, eller vi kan tilføje det til denne aftale, siger Trump.

Omkring en time tidligere havde Trump skrevet på Twitter, at en "stor aftale" med Mexico er ved at tage form.

Kort forinden havde den mexicanske økonomiminister, Ildefonso Guajardo, sagt, at de to lande var tæt på enighed, men at et vigtigt spørgsmål stadig er uafklaret. Han uddybede ikke yderligere.

Canada har endnu ikke sluttet sig til forhandlingerne, som har stået på i et års tid.

Det er de tre lande - USA, Mexico og Canada - som er med i den oprindelige Nafta-aftale. Trump har betegnet Nafta som en "katastrofe".

Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, sagde i sidste uge, at hun var opmuntret over, hvad Mexico og USA er blevet enige om.

Trump har ofte udtalt sig negativt om Nafta. Han lovede under valgkampen op til præsidentvalget for knap to år siden, at han ville genforhandle den og få en bedre aftale hjem for USA.

Præsidenten ventes at give Kongressen formel besked i denne uge om, at han vil underskrive en ny handelsaftale inden for 90 dage. Det er det varsel, Kongressen ifølge loven skal have, skriver AFP.

Det vil give Mexicos præsident mulighed for at underskrive den nye aftale, inden han forlader embedet. Det oplyser en højtstående kilde i det amerikanske handelsministerium til Reuters.

Meddelelsen om, at en aftale var ved at falde på plads, fik kurserne til at stige på Wall Street mandag.

/ritzau/Reuters