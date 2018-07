Trump skyder handelskrigen i gang med nye toldsatser - flere om to uger

Det skriver Bloomberg News.

Samtidig varsler præsidenten, at der er toldsatser på varer for 16 mia. dollar på vej "om to uger".

Da USA i juni varslede de nye tariffer, annoncerede Kina, at man ville svare tilbage med samme kaliber - samme sats og importvarer fra USA for samme værdi. Donald Trump advarede dog efterfølgende, at USA ville indføre told på yderligere en lang række varer - op til 200 mia. dollar.

Præsident Trump har gjort det til en mærkesag at gøre noget ved USA's store handelsunderskud. I 2017 havde landet et underskud på næsten 376 mia. dollar over for Kina. Kina eksporterede for godt 505 mia. dollar til USA, mens landet blot købte varer for knap 130 mia. dollar den anden vej.

Over for EU var underskuddet på 151 mia. dollar, mens handelen var i minus mod Mexico og Canada med henholdsvis 71 og 17 mia. dollar.

EU, Kina, Mexico og Canada hører dog samtidig til de største markeder for USA's varer. I 2017 udgjorde de 60 pct. af den samlede eksport fra USA - knap 940 mia. dollar ud af 1546 mia. dollar.