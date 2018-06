Trump signalerer tilbagetrækning fra restriktioner mod Kina

Præsident Trump indikerede tirsdag, at det nationale sikkerheds-vurderingssystem, Cfius, kan bruges til at overvåge kinesiske investeringer i vigtige amerikanske sektorer.

Det skriver Financial Times.

Hvis det bliver gennemført, vil det være en betydelig tilbagetrækning fra en plan om yderligere investeringsrestriktioner for Kina, der stod til at blive gennemført den 30. juni.

»Vi er et meget smart land. Vi har de mest fantastiske mennesker i Silicon Valley. Vi bliver nødt til at beskytte det, og vi kommer til at beskytte det. Det er, hvad vi gjorde, og det kan blive gjort gennem Cfius,« udtalte Donald Trump ifølge Financial Times.

Nedtoningen kommer blot en dag efter de finansielle markeder regerede voldsomt på rapporter om forberedelse af strengere restriktioner.

Ifølge kilder tæt på Trump-regeringen har markedsfaldene påvirket Donald Trumps beslutning.