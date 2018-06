Trump deler lussinger ud til allierede i ti kilometers højde

USA præsident Donald Trump går om bor i præsidentflyet på vej mod Singapore på en luftbase i Canada efter et G7-topmøde, der ikke kan kaldes en succes. Kort efter take off skriver Trump på Twitter, at han har givet sine embedsmænd ordre til at trække støtten til det afsluttende topmøde-kommuniké, som han selv har været med til at forhandle på plads. SAUL LOEB/AFP PHOTO

Mens alle venter spændt på udfaldet af topmødet mellem Sydkoreas præsident Kim Il Jung og USAs præsident Donald Trump, spekulerer globale erhvervsledere over, hvad konsekvensen af G7-topmødet i weekenden og ikke mindst Donald Trumps ageren efterfølgende kan få for verdenshandlen fremover.

Weekendens topmøde var med den britiske erhvervsavis Financial Times ord, »det mest bitre G7-topmøde i en generation«, men endte dog i et fælles kommuniké, hvor USA, Canada, Storbritannien, Frankrig, Italien, Tyskland og Japan slog fast, at de var enige om behovet for »fri og fair samhandel til gensidig fordel« og vigtigheden af at bekæmpe protektionisme.

Til trods for, at Trumps regering ikke lægger skjul på, at den har tænkt sig at blive ved med at indføre straftold og andre protektionistiske træk, hvis den finder det nødvendigt, kunne man også læse i kommunikéet, at G7-landene stræber efter at reducere toldbarrierer og andre former for barrierer og subsidier.

Artiklen fortsætter under billedet Billeder er også blevet et middel, når magtpositionerne skal slåes fast i internationale toppolitik. Den tyske regerings talsmand Steffen Seibert offentliggjorde 9. juni et billede taget af en tysk fotograf. Billedet viser USAs præsident Donald Trump i dialog med den tyske forbundskansler Angela Merkel omgivet af de øvrige G7-ledere. Samtalerne handler angiveligt om det afsluttende kommuniké, som Trump senere trak sin støtte til. Billedet blev hen over weekenden et viralt hit på de sociale medier. Foto: JESCO DENZEL/AFP PHOTO/BUNDESREGIERUNG

Canadas premierminister får klar besked

Næppe havde Donald Trump dog sat sig tilrette i præsidentflyet, Airforce One, før han satte sig til tasterne og skrev, at USA trak sin støtte til det fælles kommuniké. Den canadiske premierminister Justin Trudeau havde holdt en pressekonference, hvor han kritiserede USA for indførelsen af høje toldsatser, uden ifølge Trump at nævne, at det var et amerikansk svar på høje canadiske toldsatser.

»Baseret på Justin's falske udtalelser på hans pressekonference og det faktum, at Canada opkræver massiv told af vores amerikanske landmænd, arbejdere og virksomheder, har jeg givet vores amerikanske repræsentanter besked om ikke at støtte kommunikéet,« skriver Trump blandt andet. Trumps tweets satte mandag den canadiske dollar under pres.

...U.S.A. Trade. They fully understand where I am coming from. After many decades, fair and reciprocal Trade will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. juni 2018

The United States will not allow other countries to impose massive Tariffs and Trade Barriers on its farmers, workers and companies. While sending their product into our country tax free. We have put up with Trade Abuse for many decades — and that is long enough. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. juni 2018

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. juni 2018

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. juni 2018

Allierede over en bred kamp får med riven

Det skete natten til søndag, og igen natten til mandag dansk tid var Donald Trump ved tasterne og gav flere bredsider til både frihandel, og understreger, at han ikke som ansvarlig amerikansk præsident kan lade amerikanske landmænd og arbejdere i stikken.

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. juni 2018

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. juni 2018

....And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a $151 Billion Surplus-should pay much more for Military! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. juni 2018

....Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. juni 2018

Erhvervstillid og investeringer i fare

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at det er uklart, om Trumps hårde tone over for sine handelspartnere og hans fokus på at løse atomspørgsmålet i forhold til Nordkorea vil påvirke det forestående midtvejsvalg til Kongressen i USA til november.

»Mens udenrigspolitiske emner som Nordkorea ikke normalt har særlig indflydelse på valgresultater, synes Trumps usædvanlige udfald mandag (natten til mandag, red.) mod allierede i NATO, EU og Canada målrettet mod at være i samklang med de vælgere, der støtter hans »America First«-dagsorden,« skriver Reuters.

Reuters citerer også chefstrateg for Asia Pacific, Tai Hui fra J.P. Morgan Asset Management, for, at Trumps udtalelser skaber yderligere usikkerhed.

»Erhvervstillid og investeringer er i fare, hvis disse spændinger fortsætter hen over sommeren. Det kan kaste lange skygger over den globale vækst, som er genoprettet i de seneste uger efter en blød start på året,« siger Tai Hui.