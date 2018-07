Trump bryder med årtiers økonomisk politik

På to dage, torsdag og fredag, har den amerikanske præsident, Donald Trump, brudt med to af USAs vigtigste økonomiske politikker gennem en lang årrække. Ved ikke at overlade spørgsmål og kommentarer omkring dollarens styrke til finansministeriet og ved offentligt at kritisere landets centralbanks pengepolitik.

Det startede torsdag, da Trump på tv-stationen CNBC kritiserede Federal Reserves renteforhøjelser. Siden Trump trådte til i 2017, har banken hævet renten fem gange - heraf to gange med centralbankchef Jerome Powell, som Trump selv har udpeget, ved roret.

»Jeg er ikke henrykt. For vi går op, og hver gang du går op, vil de hæve renterne igen. Jeg er ikke glad for det. Men på samme tid lader jeg dem gøre, hvad de føler er bedst.«

»Jeg kan ikke lide at gøre alt dette arbejde for økonomien og så se renterne blive hævet,« sagde Trump torsdag med henvisning til, at øgede renter gør det dyrere for virksomheder at låne penge, og det hæmmer investeringerne og væksten, ligesom dollaren styrkes, hvilket svækker eksporten.

Fredag var Donald Trump så igen på skærmen hos CNBC, hvor han gjorde det klart, at han er parat til at indføre told på kinesiske varer for 500 mia. dollar - stort set al import fra Kina - fordi kineserne har »flået« USA, der er »nede med utrolige beløb« i samhandelen. USA havde i 2017 en negativ handelsbalance på 376 mia. dollar over for Kina.

Meldingen blev fulgt op af to tweets, der samtidig kritiserede både Kina og eurozonen for at manipulere med valutaer og renter til lavere niveauer, ligesom den strammere amerikanske pengepolitik også fik et svirp. Begge tweets er siden blevet slettet fra præsidentens Twitter-konto.

»Kina, Den Europæiske Union og andre har manipuleret deres valutakurser og renter lavere, mens USA løfter renterne, og dollaren bliver stærkere og stærkere for hver dag - hvilket fjerner fordelen for vore store virksomheder. Som sædvanlig er det ikke en fair kamp...«

»USA bør ikke straffes for, at vi klarer os så godt. Stramning skader nu alt det, vi har gjort. USA bør tillades at genvinde det, som er mistet på grund af ulovlig valutamanipulation og DÅRLIGE handelsaftaler. Gæld er på vej, og vi hæver renterne - virkelig?«

Hos Scotiabank vurderer valutastrateg Shaun Osborne, at præsidentens handlinger bryder med 25 års tradition på valutapolitikken, hvor USAs skiftende finansministre har fastholdt, at en stærk dollar er godt for USAs økonomi, hvilket i sidste ende har fungeret som en bagkant for valutamarkedet.

»I det mindste skyder det usikkerhed ind i markedet. Hvis vi ser en konsekvent slåen på tromme for dette fra præsidenten, vil det formentlig tynge dollaren,« siger Osborne til Bloomberg News.

Dollaren er fredag blevet svækket over for euroen fra 1.1642 dollar for en euro til senest 1,1725 dollar for en euro - cirka 0,7 pct. Den tiårige rente steg samtidig med 6 basispoint til 2,90 pct. i et nervøst obligationsmarked.

/ritzau/FINANS