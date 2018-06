Trump amok over Harley-Davidson - truer med brandskat

Motorcykelproducenten Harley-Davidson er direkte på vej i helvedet efter sin beslutning om at flytte produktionen ud af USA og trues nu med brandbeskatning af præsident Donald Trump.

Trump kalder det »begyndelsen til enden« for det ikoniske mærke, som er noget af det mest amerikanske, man kan forestille sig, skriver den amerikanske finansavis Wall Street Journal. Motorcykelproducentens brøde er beslutningen om at flytte produktionen til andre lande for dermed at komme fri af den handelskrig, som Donald Trump selv har skudt i gang ved at lægge ekstra told på europæiske varer.

Trump: Harley-Davidson skal aldrig bygges i et andet land

»En Harley-Davidson skal aldrig bygges i et andet land - aldrig! Deres ansatte og kunder er allerede meget sure på dem. Hvis de flytter, så bare vent, det vil blive begyndelsen på enden - de overgav sig, de lukkede! Auraen vil være forsvundet, og de vil blive beskattet som aldrig før!« skriver Donald Trump i en række beskeder på Twitter, som er hans foretrukne kommunikationsmåde.

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. juni 2018

Fabrikkens beslutning blev taget, efter at EU som modtræk indførte ekstra told på en række nøje udvalgte amerikanske produkter, heriblandt Harley-Davidson, der alle fabrikeres i stater, der er republikanske højborge og dermed Trumps nære bagland. Det gælder f.eks. også cowboybukser og whisky. Motorcyklerne har fået pålagt ekstra 31 procents told.

Harley-Davidson har allerede fabrikker i Australien, Brasilien og Indien, hvor motorcyklerne samles med dele, der er produceret i USA. En ny fabrik er planlagt til at åbne senere i år i Thailand, og Donald Trump beskylder Harley-Davidson for at bruge handelskrigen som et påskud til at flytte arbejdspladser og produktion til udlandet fra de fire fabrikker i USA - et synspunkt, som nogle fagforeninger deler med ham.

Amerikanske motorcykler er produceret i USA

»Harley-Davidson-motorcykler, der sælges i USA, vil fortsat være produceret i USA,« fastslog producentens talsmand, Michael Pflughoeft, tirsdag.

Salget på hjemmemarkedet er dog dalet.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Så mange Harleyer blev der solgt Her er Harley-Davidsons salgstal for 2017 (i parentes står forskellen i procent fra 2016): USA: 148.000 styk (-8,5%)

Europa: 39.800 styk (-0,4%)

Asien: 30.300 styk (-7,7%)

Canada: 10.100 styk (-1,2%)

Latinamerika: 9.500 styk (-2,6%)

Mellemøsten og Afrika: 5.100 styk (-12,4%) Kilde: Harley-Davidson

Handelskrigen betyder, at Harley-Davidson hæver priserne i USA for at dække omkring halvdelen af de ekstraomkostninger, som toldkrigen medfører. I løbet af de kommende 18 måneder rykker produktionen til udlandet som led i en plan om at øge den udenlandske omsætning fra i dag omkring 40 procent til 50 procent inden for et årti.

Harleys topchef, Michelle Kumbier, sagde for nylig i et interview, at »det ville være godt, hvis der ikke var toldtariffer på nogen af siderne. Produkterne kunne så flyde frit og konkurrere på deres egne betingelser«.