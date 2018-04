Toldvarsling sender olieprisen til laveste niveau i to uger

Den mulige handelskrig skaber bekymring om, at den økonomiske vækst og efterspørgslen efter brændstof kan blive ramt.

Det skriver Bloomberg News.

Olieprisen ligger onsdag ved middagstid på det laveste niveau i to uger.

Prisen på den amerikanske WTI-olie handles ved middagstid onsdag til 62,36 dollar per tønde, det er et fald på 1,8 pct. i forhold til tirsdag. På samme tid er den europæiske referenceolie, Brent, faldet 1,6 pct. til 67,00 dollar per tønde.

- Det er logisk, at vi ser profittagning i lyset af truende handelsspændinger og mulig turbulens på de finansielle markeder, siger Eugen Weinberg, der er råvarechef i den tyske bank Commerzbank ifølge Bloomberg News.

Med til historien hører også, at Opec-landendes produktion er faldet til det laveste niveau i et år, samt tirsdagens lagerrapport fra American Petroleum Institute der viste et fald i råolielagrene på 3,3 mio. tønder i sidste uge, hvor økonomerne havde ventet en stigning på 0,2 mio. tønder ifølge Bloomberg News.

Samtidig steg lagrene af benzin med 1,1 mio. tønder, hvor der var ventet et fald på 1,3 mio. tønder, mens lagrene af destillater øgedes 2,2 mio. tønder mod en ventet nedgang på 1,1 mio. tønder.

/ritzau/FINANS