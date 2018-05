To veje i Hamburg bliver de første med dieselforbud

Et skilt signalerer forbud mod gamle dieselbiler i Hamborg, torsdag 31. maj 2018 (Daniel Bockwoldt/dpa via AP)

Forbuddet gælder på en 600 meter strækning på vejen Max Brauer Allee og på en 1,6 kilometer strækning på Stresemannstrasse. Det gælder for ældre dieselbiler og lastbiler.

Gaderne er blevet markeret med skilte, der viser restriktionerne.

Forbuddet er indført for at imødekomme EU-regler for emissionsstandarder.

Tyskland har haft mange år til at indføre reglerne og er under pres for at forbedre luftkvaliteten i sine byer.

Mindre end en tredjedel af dieselbilerne i Hamburg lever i øjeblikket op til EU's standarter, har føderale transportmyndigheder oplyst.

Der er dog indført undtagelser til de nye regler. De betyder, at redningskøretøjer, borgere der bor i de omfattede gader, besøgende, skraldebiler, fragtvogne og taxaer alle er undtagne.

Undtagelserne har blandt andet fået miljøorganisationen Greenpeace til at kritisere forbuddet for at være for slapt.

For at snydere opdages kræves det, at bilerne stoppes af politiet, der tjekker køretøjets papirer.

Det er særligt udledningen af de såkaldte NOx-gasser, der fokuseres på, når det gælder den dårlige luftforurening i Tyskland.

Køretøjer står for 60 procent af udledningen af disse gasser i Tyskland. Heraf udgør dieselbilers udledning klart den største andel.

Forbuddet mod dieselbiler blev muliggjort i februar ved en domstolsafgørelse.

Afgørelsen gav mulighed for at indføre dieselforbud på en måde, så det både kan gælde hele byer eller bestemte bydele inden for bestemte tidsrum.

Dog skal erhvervsdrivende - eksempelvis håndværkere - kunne undtages for stramninger af reglerne.

Forbundsdomstolen slog også fast, at bilister ikke vil kunne kræve kompensation, hvis de pludselig har en bil holdende i garagen, som ikke længere må køre alle steder.

/ritzau/