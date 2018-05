Ti kvinder anklager McDonald's for sexchikane i USA

Ti nuværende og tidligere medarbejdere i burgerkæden McDonald's har over den eneste uge indleveret søgsmål ved forskellige domstole i USA, hvor de anklager fastfoodkæden for sexchikane. Det skriver CNN.

Sagerne stammer fra forskellige byer i USA og er blevet indgivet i syv forskellige stater. CNN beskriver en sag, hvor en blot 15 årig medarbejder gentagne gange skulle være blevet chikaneret af en ældre kollega på en McDonald's restaurant i den amerikanske storby St. Louis. Den unge medarbejder fortæller, at den ældre kollega kommenterede hendes udseende og fremsatte seksuelle forslag.

En anden kvindelig McDonald’s medarbejder fortæller om en sag fra Chicago, at en overordnet straffede hende ved at sætte hendes timeantal ned, fordi hun havde fortalt restaurantens ledelse om, at hun var blevet udsat for sexchikane. En tredje kvinde - også fra Chicago - fortæller, at hun blev fyret kort efter, at hun havde gjort opmærksom på, at en leder havde fremsat seksuelle bemærkninger om hende.

I en kommentar til de mange anklager om sexchikane skriver McDonald's tirsdag, at burgerkæden tager sagerne meget alvorligt.

»Der er ikke plads til chikane og diskrimination af nogen art på vores arbejdsplads. McDonald’s Corporation tager anklager om seksuel chikane meget alvorligt og er sikker på, at vores uafhængige franchisetagere, som ejer og driver omkring 90 procent af vores 14.000 restauranter i USA, vil gøre det samme,« lyder det i udtalelsen fra McDonald's.