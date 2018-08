Tesla-topchef banker aktien op med tanker om børsexit

Tesla-topchef Elon Musk udsendte tirsdag aften et tweet, der indikerede, at han vil tage selskabet af børsen.

Tesla-topchef Elon Musk er kendt som en karismatisk leder, der kan rykke selskabets aktiekurs på egen hånd med sine tweets.

Tirsdag aften er Musk så tilsyneladende på spil igen, da han med en opsigtsvækkende Twitter-melding står som forfatter på et budskab om, at han ovevejer at tage Tesla af børsen. Det er fortsat uklart, om det reelt er Elon Musk, der står bag det bemærkelsesværdige tweet.

I kølvandet af Twitter-meldingen banker Tesla-aktien frem med en stigning på over 6,5 procent.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. august 2018

Allerede inden budskabet blev skudt af fra Tesla-topchefens konto, havde selskabets aktie haft medvind i sejlene. Det skete på baggrund af en historie i Financial Times, der skriver, at en statsejet fond fra Saudi-Arabien har købt heftigt op i Tesla. Ifølge avisen svarer den saudiske aktiepost til mellem tre og fem procent af aktierne.

Hvis det rent faktisk er Elon Musk, der står bag tweetet om Teslas mulige farvel til børsen, er det helt efter bogen på trods af den kurspåvirkende effekt.

De amerikanske børsmyndigheder blåstemplede for år tilbage, at store børsnoterede selskaber - og måske ikke mindst deres topchefer - kan anvende sociale medier som Facebook og Twitter som et forum, hvor de kan publicere nyheder, der potentielt kan indeholde børsfølsomme oplysninger.

De amerikanske myndigheder slog fast, at det står selskaberne frit for, om de vil lægge nyheder ud på deres egne hjemmesider eller på de sociale medier, så længe investorerne ved, hvilke kanaler de skal holde øje med.

Foruden sin direktør-rolle i Tesla er Elon Musk også topchef og grundlægger af selskabet SpaceX, der på sigt skal levere internet til jorden via satellitter.