Tariffer koster amerikansk industrigigant halv milliard dollar

USA største producent af metaller, Alcoa, nedjusterede onsdag efter børslukketid forventningerne til helåret. Det er handelskrigens øgede toldsatser på import af aluminium, der gør ondt, og som af topchefen i Alcoa betegnes som en "betydelig" modvind.

Det skriver Bloomberg News.

Alcoa har på den baggrund trukket hele 500 mio. dollar ud af indtjeningsforventningerne, så man nu regner med et driftsresultat, målt på EBITDA, på 3,0 til 3,2 mia. dollar mod førhen 3,5 til 3,7 mia. dollar. Den nye forventning er dog fortsat mere positiv end analytikernes, da midtpunktet af intervallet ligger over konsensus på 3,05 mia. dollar.

USA indførte i starten af juni toldsatser på henholdsvis 25 og 10 pct. på stål og aluminium fra EU, Mexico og Canada, og det rammer Alcoa hårdt med dyrere priser på aluminium, da en meget stor del af virksomhedens råvarer importeres fra Canada.

- Alle antog, som vi gjorde, at der ville være en undtagelse for produktion i Canada, så det har vist sig ikke at være tilfældet, og det er en ganske betydelig påvirkning for os.

- Vi har tre vigtige og store smelteovne op ad St. Lawrence River, og en stor del af det materiale kommer ind til USA, siger Roy Harvey, topchef i Alcoa til Bloomberg News.

Harvey pointerer, at tarifferne indtil nu har fået Alcoas kunder til at frygte for deres konkurrenceevne, men at det endnu ikke har ramt kundernes efterspørgsel, selv om det er det typiske resultat af øgede afgifter.

Nedjusteringen kommer, mens Alcoa faktisk klarede sig bedre end ventet i andet kvartal.

Selskabet kom gennem perioden med en justeret indtjening per aktie på 1,52 dollar, mens omsætningen landede på 3,58 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,32 dollar og en omsætning på 3,46 mia. dollar.

Det justerede nettoresultat blev i perioden på 286 mio. dollar mod ventede 253,6 mio. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 904 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet 945,1 mio. dollar.

