Sydbank: Usikkerhed om politik giver finansiel uro i Italien

Det skriver cheføkonom i Sydbank Jacob Graven.

»Foreløbig er udsvingene på de finansielle markeder dog relativt beherskede. Det afspejler, at regeringspartierne har modereret deres tidligere eurokritiske linje kraftigt i de seneste måneder. Begge regeringspartier har tidligere været fortalere for, at Italien skulle forlade euroen, men det ser ikke ud til at blive en del af regeringsgrundlaget,« vurderer han.

Siden 7. maj er renten på en toneangivende italienske tiårige statsobligation steget fra omkring 1,75 pct. til over 2 pct. Faldet på aktiemarkedet i Milano har dog været begrænset i samme periode. Aktierne er faldet 1,5 pct. Generelt er europæiske aktier steget 1 pct. i perioden.

De mulige regeringspartnere - Femstjernebevægelsen og Lega - har ellers overvejet at bede ECB om at få eftergivet 1800 mia. euro, som ECB har købt italienske statsobligationer for. Det er dog siden blevet modereret.

»Det største parti i regeringen, Femstjernebevægelsen, har efterfølgende modereret den plan ved at sige, at man ikke vil bede om at få gælden eftergivet, men i stedet trække alle eurolandes gæld til ECB fra, når EU beregner landenes gæld i forhold til kravene i EU's stabilitetspagt,« oplyser cheføkonomen.

Italien kan dog komme til at skabe krise, hvis den kommende italienske regering finder de eurokritiske planer frem igen, vurderer Jacob Graven.

Det er specielt tanken om at få eftergivet en del af den italienske statsgæld, der kan bekymre.

»Dukker det op, vil investorerne løbe skrigende væk fra Italien, med risiko for at euro-gældskrisen fra 2011-12 blusser op igen,« konkluderer Jacob Graven.