Storbritannien investerer trecifret millionbeløb i rumkapløb

Indtil videre har Lockheed Martins »Electron«-raketter været affyret fra Rocket Lab-komplekserne i New Zealand. Men i fremtiden kan det være, at luftfartsgigantens rumsatsning vil lette fra M'Hoine i Skotland. Et nyt anlæg er nemlig undervejs. (ARKIV)

Nedtællingen er begyndt. Mandag blev det offentliggjort, at A'Mhoine i det skotske højland skal være hjemstedet for det første anlæg til affyring af rumraketter på britisk jord. Det sker i samarbejde med bl.a. luftfartsgiganten Lockheed Martin, som vil modtage statstilskud på 23,5 millioner pund, eller næsten 197,5 millioner kroner.

Det er dog kun begyndelsen.

Gennem det seneste årti har Storbritannien forsøgt at polstre landets voksende rumfartsindustri, ved eksempelvis opdatering af lovgivningen, skriver BBC. Nu flytter den britiske raketdrøm imidlertid fra lovgiverne i Whitehall og ud på landet. Regeringen tager nemlig hul på en investeringspulje på næsten 420 millioner kroner.

Og allerede første investeringsbølge vil påvirke landet fra det nordligste Skotland til Cornwall i syd.

»Kick-starten til en spændende æra«

Den skotske »spaceport« skal »hjælpe med at kick-starte en spændende ny æra for Storbritanniens rumfartsindustri«, sagde direktøren for det Britiske Rumfartsagentur, Graham Turnock, da man lancerede investeringsplanen i A’Mhoine. Det skriver The Guardian.

Konkret går pengene til et konsortium af blandt andre Lockheed Martin, Orbex og Skotlands økonomiske udviklingsagentur (HIE) - og det er ikke håndøre, som de skal arbejde med.

Ifølge BBC skal 21 millioner kroner går til HIE, der skal bygge et anlæg bestående af to affyringspladser i det skotske højland. Dernæst kommer spørgsmålet om, hvor raketterne skal komme fra? Her kommer Lockheed Martin ind i billedet.

Den internationale flyproducent vil lægge beslag på den ene af de to affyringspladser og står samtidig til at modtage statsstøtte for næsten 197,5 millioner kroner. Efter planen skal affyringen af virksomhedens Electron-rumraketter flyttes til Skotland fra Mahia-halvøen i New Zealand.

The @spacegovuk vision for a world-class small sat launch facility will bring new growth, new capabilities and new opportunity to the UK. #FIA18 https://t.co/iaxeNO1N9K pic.twitter.com/zsu182Fov3 — Lockheed Martin (@LockheedMartin) 16. juli 2018

Anlæggets anden rampe vil med al sandsynlighed gå til satellitproducenten Orbex. Virksomheden står desuden til at udvide produktionen i Storbritannien - ikke mindst på ryggen af et tilskud på mere end 46 millioner kroner, skriver det britiske medie.

»Vi vil åbne en ny fabrik i Skotland, hvor vi vil arbejde med primærproduktion og integrering af rumfartøjerne. De vil derefter blive transporteret til Sutherland (A'Mhoine, red.),« forklarede Orbexs topchef, Chris Larmour.

Men når briterne sender penge efter rumambitionerne, sigter de samtidig mod et marked i billionklassen.

En industri til 2,1 billioner

Til trods for manglende affyringsanlæg, har Storbritannien generelt arbejdet på at få en plads på det stadigt større marked på den anden side af termosfæren. Kort sagt: Rumindustri er blevet big business.

Den amerikanske kapitalforvalter Merrill Lynch anslog i tidligere på året, at det samlede rummarked udgør omkring lidt over 2,1 billioner kroner. Det tal står til at ottedobles frem mod 2045, hvor blandt andet sattelitopsendelse vil begynde at boome, skrev The Financial Times.

Tilbage på jorden har Storbritannien længe forsøgt at få fod på markedet og huser producenter som Printech Circuit Laboratories og Surrey Satallite Technology. Ifølge den britiske erhvervsminister, Greg Clark, var det netop også en af grundene til den skotste anlægsinvestering.

»Vi er en af de bedste lande i verden til research, fabrikation og anvendelsen af satellitter - store og små. Og når vi ser udvidelsen finde sted, og behovet for at disse satellitter skal sendes i kredsløb, er der en åbenlys mulighed for at gøre det i Storbritannien - og den må vi gribe,« sagde han.

Artiklen fortsætter under billedet Virgin Galactic, der ejes af milliardæren Richard Branson, er de eneste, der endnu har bygget en funktionelt »rumfly«. Flyet hedder VSS Unity og er den type fartøjer, som de såkaldte »horisontale opsendelser« sigter mod. Unity er dog stadig ved at blive testet i den californiske ørken i USA. (ARKIV) Foto : HO

Det er imidlertid ikke kun Skotland, som får glæde af rumstøtten. Et projekt på tværs af Cornwall, Gwynedd, Argyll and Bute og Ayrshire har samtidig fået bemidlet lige under 17 millioner kroner til anlæggelse af andre opsendelsesanlæg. Men hvor Skotland sigter efter »vertikal opsendelse«, altså at skyde en raket i vejret, er målet i Sydengland fokuseret på »horisontale opsendelser«, der kan sammenlignes med når fly letter.

Det er ukendt, præcis hvornår de nye anlæg står klar, men ifølge flere internationale medier, skal første affyring fra A'Mhoine finde sted inden 2020.